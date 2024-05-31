القبض على باكستاني يروج الشابو في جدة بالسعودية

القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ السعودية، القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة جدة، لإتهامه بترويج 1.2 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشابو).

وتجري الجهات المسئولة إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

ومن جانبه أكدت مكافحة المخدرات بالسعودية اهتمامها برفع الوعي حول واقع استهداف المملكة بالمواد المخدرة عبر نشر المعلومات، والقضايا وحجم الضبطيات وأنواعها وأساليب تهريبها ونقلها، مما يجسد للمتلقي حقيقة تلك المواد خلاف ما يروج له من معلومات مضللة.

كما تعتني أيضاً بمواكبة فترات الاختبارات لرفع مستوى الوعي لدى شريحة الطلاب بأهمية الأخذ بأسباب التعليم والتحصيل الدراسي السليم بعيداً عن أوهام المخدرات وتوجيه الرسائل للآباء والأمهات للقيام بواجبهم في دعم أبنائهم ومساعدتهم وتهيئة كل السبل التي تعينهم على تحقيق أهدافهم بعيداً عن الضعوط النفسية.

وتتبنى المديرية العامة لمكافحة المخدرات خطط مدروسة للعمل على إحباط أية محاولات تهدف إلى تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة بترويجها داخل البلاد، ولضمان نجاح برامج المكافحة فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل على إيجاد شبكة من العلاقات بين أجهزة الدولة ذات العلاقة، مثل : أجهزة حرس الحدود، والجمارك، على جميع المنافذ البرية والبحرية، وإدارات الجوازات والدوريات الأمنية، والمرور والشرطة، والدفاع المدني، ووزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية، وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.

ومن جهة اخرى أقدم طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي على إنهاء حياته، اليوم الجمعة، شنقا بحبل داخل منزله بقرية السماينة بمركزنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

طالب ثانوي ينهي حياته شنقا في قنا

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق، بورود بلاغا بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بقرية السماينة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحمد.ص.ح.د، يبلغ من العمر 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي، بعدما أنهى حياته شنقا بحبل داخل منزله بقرية السماينة بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.