استضفتها في منزلي.. عبدالله بالخير: نفسي أخطب هيفاء وهبي (فيديو)

أكد الفنان الإماراتي عبدالله بالخير من خلال اللقاء أنه يعرف اللبنانية هيفاء وهبي منذ زمن طويل في بداية مشوارها الفني عندما كانت تعمل“موديل”

وأضاف عبدالله بالخير خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مساء الجمعة، من خلال برنامج كلام ناس والذي يعرض على شاشة “mbc مصر” أنه يحب جمال هيفاء وهبي،ممازحا: "أخطبولي هيفاء وهبي"، مؤكدأ أنها عندما ذهبت إلى الإمارات استقبلها استقبالا خاصا في منزله.



وتابع عبد الله بالخير: “تكريما لهيفاء وهبي لما جتلي البيت أنا دبحتلها دبيحة وطلبت منها تاكل مخ وهي فنانة رقيقة”.

أشعر بالسعادة لأني غير متزوج

وأشار عبد الله بالخير من خلال اللقاء: “إنه يشعر بالسعادة لأنه غير متزوج” معقبا: "كويس إني مغلطش الغلطة دي".

وأعلن القائمون عن فيلم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تغيير اسم العمل من جورى إلى ولاد المحظوظة وذلك بالتزامن مع استئناف تصوير المشاهد الأخيرة منه حيث تم الانتهاء من جزء كبير من أحداث الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين قبل توقفه مؤقتاً.



يشار الى أن فيلم ولاد المحظوظة يشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



وكانت نجحت أغنية “وصلتلها” للنجمة هيفاء وهبي عبر القناة الرسمية لـ هيفاء وهبي على “يوتيوب”.



والأغنية من ألحان الراحل محمد النادي الذى رحل عن عالمنا منذ 7 شهور، وكلمات محمود عبدالله وتوزيع نور.

وكانت طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة المصرية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى زوم والشاعر أحمد علاء والملحن أحمد برازيلى.



وكانت آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس" والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

قصة رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.