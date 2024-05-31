الحكومة: قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء بعد تفكير ودراسة حقيقية (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في دعم محدودي الدخل، ومعظم ردود الفعل حول رفع سعر رغيف الخبز، متابعا أن الدولة مازالت تدعم الجزء الأكبر من سعر رغيف الخبز.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، أن 636 مليار جنيه هى فاتورة الدعم للسنة المالية المقبلة، مستدركا أن هناك ارتفاع في فاتورة الدعم بنسبة 20% في عامين فقط.



ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن سبب اتخاذ هذا قرار رفع سعر رغيف الخبز والتنفيذ خلال 48 ساعة، قائلا :"هذا الأمر كان محل دراسة منذ مدة، ولم يتم هذا القرار بشكل سريع إنما بعد تفكير ودراسة حقيقية".

يبدأ المواطن غدًا السبت 1 يونيو في الحصول على رغيف الخبز المدعوم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشا بدلا من 5 قروش.



وسيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد فيما ستتحمل الدولة 6 جنيهات.

1 جنيه مقابل 5 أرغفة على بطاقة التموين:



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية سعر الـ5 أرغفة خبز بـ1 جنيه هذه التكلفة تعني أنه بدون سعر أو "ببلاش"، علمًا بأن سعر التكلفة الأساسية لهذا العدد 6 جنيهات"، لافتًا إلى أن بعض المواطنين يقومون باستخدامه في الأعلاف.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن المخابز تعمل بطاقتها وتقوم باستلام الدقيق بنفس الحصة يوميًا، لافتًا إلى أن هذه الزيادة محسوبة من الحاسب الآلي، وبالتالي يتم تحويل الأموال الخاصة بالمخابز يوميًا بالزيادة.