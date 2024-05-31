الحكومة: رفع أسعار الأدوية سيتم وفقا لآلية واضحة (فيديو)

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس، تفاصيل جديدة عن ارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم وفقا لآلية واضحة فيها عدة عوامل وخطوات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة: " أولا نعمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع، و ثانيا الحكومة عليها دور وهو النجاح في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية التي يحتاجها المواطن في الجمارك.

مستمرون في تغطية احتياجات المواطن في مجال الأدوية في التأمين الصحي

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مستمرون في تغطية احتياجات المواطن في مجال الأدوية في التأمين الصحي، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار نسبيًا في بعض السلع، وايضًا الدولة تعمل على كبح ارتفاع الأسعار والتضخم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بوجه عام، في ضوء رصد نقص عددٍ من الأدوية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية، خاصة بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب، سواء للأدوية، أو لغيرها من السلع الأساسية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أن السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية في الأسواق، هو أزمة الدولار خلال الفترة السابقة، التي شهدت استنفاد الشركات المصنعة للمخزون من المواد الخام، في حين بدأت الشركات المُختلفة مع توافر الدولار حالياً، في بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، يُسهم في زيادة المنتجات الدوائية.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء، وكذا المجالس التصديرية؛ بشأن زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية، بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير.

كما شهد الاجتماع استعراض المُحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء، سواء بتوفير الأراضي المُرفقة للمُصنعين، أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لدى مختلف الجهات، حيث تم التوجيه بسرعة سداد هذه المستحقات للهيئة، لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.