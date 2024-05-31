محاكمة سيدة أوسيم المتهمة بقتل زوجها

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد غدًا الأحد، محاكمة ربة منزل، متهمة بقتل زوجها من غير إصرار أو ترصد بأوسيم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكسم عبدالوارث، وعماد أبوالحسن عبداللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وجاءت تفاصيل القضية التي حملت رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 4440 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، بأن خلافا بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

وقالت المتهمة "س. .ع. ه"، في تحقيقات النيابة، إنها قررت بأنه إثر خلافات زوجية فيما بينها وبين المجني عليه نشبت مشادة بينهما، قامت بضرب "ص .خ. ز" من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر خلاف سابق فيما بينهما.

وجاء تقرير الطب الشرعي بأن الجرح طعنى طوله حوالى 13 سم يقع أسفل الصدر وأعلى البطن على الخط المنصف الأمامي، ويظهر من خلاله الأنسجة الرخوة والعضلات مقابلة، جرح طعني طوله حوالى 3 سم يقع أعلي البطن يسار الخط المنصف الأمامى.

وفى سياق اخر أقدم طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي على إنهاء حياته، اليوم الجمعة، شنقا بحبل داخل منزله بقرية السماينة بمركزنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

طالب ثانوي ينهي حياته شنقا في قنا

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق، بورود بلاغا بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بقرية السماينة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحمد.ص.ح.د، يبلغ من العمر 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي، بعدما أنهى حياته شنقا بحبل داخل منزله بقرية السماينة بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.