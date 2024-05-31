يلا كورة مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة الهلال بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة الهلال بث مباشر دون تقطيع
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مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر yalla shoot يلا شوت مباراة الهلال بث مباشر دون تقطيع،ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية سيكون مضيافًا لمباراة ديربي الرياض المنتظرة بين الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.
سجلت المباراة الأخيرة بين الهلال والنصر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكانت ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي، وهي الخامسة بين الفريقين هذا الموسم.
التقت الفرق لأول مرة في الموسم الحالي ضمن كأس الملك سلمان للأندية، حيث فاز النصر بها، ولكن الهلال رد بفوزين في كأس السوبر السعودي وكأس موسم الرياض، بالإضافة إلى فوز في الدور الأول من دوري روشن.
المباراة القادمة ستكون ذات طابع مثير حيث يسعى كل فريق للفوز بكأس الملك 2024، وستكون فرصة للنصر للثأر بعد خسارته في 3 مباريات من الهلال هذا الموسم، مقابل فوزه في مباراة واحدة فقط.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تنقل مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر العديد من القنوات نستعرضهم تواليًا:
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنصر | من هنــــا
AD Sports 1 HD
Sharjah Sport HD
AD SPORTS 2 HD
Oman Sport HD
SSC EXTRA 1 HD
KSA Sports 1 HD
Alkass One HD
SSC1 HD
Kuwait Sports HD
SSC NEWS HD
SSC1 SD
SSC EXTRA 1 SD
معلقين مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر
يستعرض موقع وتليفزيون "كورة بلس" في السطور التالية أسماء معلقين مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:
معلق مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
بلال علام
عبدالحميد الجسمي
محمد الشامسي
أحمد الكعبي
علي سعيد الكعبي
خالد الحدي
خليل البلوشي
فارس عوض
فهد العتيبي
محمد حسين أضرضور.
شهد هذا الموسم فوز النصر بالبطولة العربية على حساب الهلال بثنائية مقابل هدف، بينما تفوق الهلال على الخصم في باقي الموسم وحصد كأس موسم الرياض أمامه وأقصاه من نصف نهائي السوبر السعودي ليُتوج بالبطولة وفاز عليه في الدوري السعودي بثلاثية نظيفة في الذهاب وتعادل في الإياب بنتيجة 1-1.
يريد العالمي التتويج ببطولة رسمية أمام الهلال بعد كأس الملك سلمان للأندية العربية الودية، بينما يرغب الهلال في الفوز بلقب رسمي ثاني بعد السوبر المحلي.
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