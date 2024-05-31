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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت في نهائي كأس ملك السعودية

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

 مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية، البث المباشر لمباراة النصر والهلال اليوم في كأس الملك بجودة HD، تُختتم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والنصر، ولهذا السبب، يزداد بحث الجماهير عن موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والقنوات التي ستنقلها مباشرة، ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 على ملعب الجوهرة المشعة، حيث يلتقي فريق النصر الأول لكرة القدم مع نظيره الهلال. وفي إطار الخدمات التي نقدمها لقرائنا ومتابعينا، تقدم بوابة الوقد الإلكترونية تغطية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة للمباراة، خاصة لعشاق كرة القدم السعودية والنجم العالمي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

 من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت في نهائي كأس ملك السعودية

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين

من المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناتي الكأس القطرية HD1، وSSC 1HD، وSSC HD5.

معلقين مباراة الهلال والنصر اليوم

يتولى مهمة التعليق على مباراة على قناة على الكأس القطرية خليل بلوشي، وفارس عوض عبر SSC 1HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024، من خلال جميع الأقمار الصناعية العربية والترددات كالأتي..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
SSC1عرب سات12380 أفقي275003/4
SSC EXTRA 1, NEWSعرب سات12418 أفقي275003/4
السعودية الرياضية 1عرب سات12149 أفقي300005/6
نايل سات12284 عمودي275003/4
أبوظبي الرياضية 1 و2عرب سات11804 أفقي275003/4
يوتل سات11411 أفقي300003/4
11526 أفقي275005/6
الشارقة الرياضية HDنايل سات11012 عمودي275003/4
عمان الرياضيةنايل سات12111 أفقي275005/6
عرب سات12456 أفقي275003/4
الكأس 1 HDعرب سات12245 عمودي275003/4
سهيل سات10770 عمودي275003/4
نايل سات11919 أفقي275003/4
الكويت الرياضية HDيوتل سات11054 عمودي275002/3
سهيل سات12523 أفقي275002/3
نايل سات11054 عمودي275003/4


كيفية مشاهدة البث المباراة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

هناك أكثر من وسيلة لمشاهدة البث المباشر لمباراة ديربي الرياض اليوم في نهائي كأس الملك 2024، وأبرزها تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وهناك عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم ستكون متاحة مجانًا على الحسابات الرسمية لها على يوتيوب، أمثال أبوظبي الرياضية والسعودية الرياضية.

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