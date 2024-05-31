مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت في نهائي كأس ملك السعودية

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية، البث المباشر لمباراة النصر والهلال اليوم في كأس الملك بجودة HD، تُختتم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والنصر، ولهذا السبب، يزداد بحث الجماهير عن موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والقنوات التي ستنقلها مباشرة، ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 على ملعب الجوهرة المشعة، حيث يلتقي فريق النصر الأول لكرة القدم مع نظيره الهلال. وفي إطار الخدمات التي نقدمها لقرائنا ومتابعينا، تقدم بوابة الوقد الإلكترونية تغطية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة للمباراة، خاصة لعشاق كرة القدم السعودية والنجم العالمي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت في نهائي كأس ملك السعودية

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين

من المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناتي الكأس القطرية HD1، وSSC 1HD، وSSC HD5.

معلقين مباراة الهلال والنصر اليوم

يتولى مهمة التعليق على مباراة على قناة على الكأس القطرية خليل بلوشي، وفارس عوض عبر SSC 1HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024، من خلال جميع الأقمار الصناعية العربية والترددات كالأتي..

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC1 عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 SSC EXTRA 1, NEWS عرب سات 12418 أفقي 27500 3/4 السعودية الرياضية 1 عرب سات 12149 أفقي 30000 5/6 نايل سات 12284 عمودي 27500 3/4 أبوظبي الرياضية 1 و2 عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 يوتل سات 11411 أفقي 30000 3/4 11526 أفقي 27500 5/6 الشارقة الرياضية HD نايل سات 11012 عمودي 27500 3/4 عمان الرياضية نايل سات 12111 أفقي 27500 5/6 عرب سات 12456 أفقي 27500 3/4 الكأس 1 HD عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4 سهيل سات 10770 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11919 أفقي 27500 3/4 الكويت الرياضية HD يوتل سات 11054 عمودي 27500 2/3 سهيل سات 12523 أفقي 27500 2/3 نايل سات 11054 عمودي 27500 3/4



كيفية مشاهدة البث المباراة لمباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك 2024

هناك أكثر من وسيلة لمشاهدة البث المباشر لمباراة ديربي الرياض اليوم في نهائي كأس الملك 2024، وأبرزها تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وهناك عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم ستكون متاحة مجانًا على الحسابات الرسمية لها على يوتيوب، أمثال أبوظبي الرياضية والسعودية الرياضية.