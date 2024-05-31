ياسمين عز تعلق على أزمة لاعبي القطبين: كهربا رد التلقيح لشيكابالا (فيديو)

علقت الإعلامية ياسمين عز، على الأزمة الأخيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك، محمود عبد المنعم كهربا، و محمود شيكابالا.

وقالت ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، “شيكابالا لقح على كهربا إنه بيروح لبابا يجدد عقده.. وكهربا رد التلقيحة وقاله أنت مبطل وبتروح لبابا يجددلك”.

تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا

وكان محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، علق على تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك التي كشف خلالها عن تفاصيل الحوار الذي دارت بينه وبين إمام عاشور في مباراة نهائي كأس مصر.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: ”إنه تفاجأ من انتقال إمام عاشور للأهلي، ولا أستطيع قول ما دار بيني وبينه في مباراة نهائي كأس مصر ولكنه طلب مني تيشيرت“.

ليرد كهربا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس:” أن إمام عاشور في معسكر مصر حاليًا وحملني رسالة أقولها على لسانه، يوجد شخص ظهر في أحد البرامج وتحدث عن إمام، وأنه طلب منه قميصه في نهائي كأس مصر“.

وأضح كهربا: ”أن ذلك الشخص كان يتحدث مع إمام طيلة المباراة، وأخبره“ ستعود إلى الزمالك نهاية الموسم”، لكن إمام عاشور احترامًا لكبر سن المتحدث قام بوضع القميص على فمه وأخبره “أنا دلوقتي في حتة تانية”.

وأكمل: ”النادي الأهلي لا يعتمد على النجم الأوحد، وأن النجم دائمًا هو الفريق“.



وأضاف: ”الأهلي فريق جماعي والكل صاحب اللقطة، وحصدت بطولات كثير مع النادي وأتطلع دائمًا لحصد المزيد البطولات”.

وأتم: ”دوري أبطال أفريقيا كانت بطولة صعبة جدًا، بسبب الظروف المحيطة بالفريق، أنا تغيرت تمامًا بعد انتقالي للنادي الأهلي، عندما انتقلت للأهلي حياتي تغيرت، وقمت بالسير على نظام الأهلي”.