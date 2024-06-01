وسيم السيسي يكشف 3 حوادث تثبت وجود كائنات فضائية (فيديو)

كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن عدد من الحوادث وقعت، تثبت وجود كائنات فضائية تم رريتها بشكل مباشر

وقال وسيم السيسي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الحادثة الأولى وقعت في ولاية نيوماكسيكو الأمريكية، عندما وجد ضابط مرور جسما غريبا، اعتقد أنه سيارة مقلوبة، ثم اكتشف أنها تشبه الطبق الطائر بارتفاع مترين".

وتابع وسيم السيسي، قائلا: "الضابط تواصل مع مديره، ومديره تواصل مع الجيش، ولكن الطبق اختفى، ووجد الجيش مكانه سبيكه من الحديد والقصدير، غير موجود مثلها في الأرض، ولا وجود لها فى خريطة السبائك بأمريكا أو الاتحاد السوفيتي سابقا".

وأوضح وسيم السيسى أن الحادثة الثانية وقعت؛ عندما انفجر طبق طائر أمام صيادين، وقامت الولايات المتحدة بتحليل مواده، وأثبتت أنها من العالم الآخر، وغير موجودة في الأرض.

الحادثة الثالثة

قال وسيم السيسى عن الحادثة الثالثة ، إن آلاف الإيرانين شاهدوا طبقا طائرا عام 1979، الساعة 11 صباحا، وباستكشافه بواسطة طيار؛ وجدوا أنه طبق ضخم، عرضه حوالى 90 مترا، وعندما حاولوا الاقتراب منه؛ خرجت منه مركبة صغيرة، قامت بالتشويش على أجهزة التصوير.