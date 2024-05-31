سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه بالبنوك

سعر الدولار اليوم الجمعة.. شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة 31 مايو 2024، استقرارًا، في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل نحو 47.35 جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك والسوق السوداء، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية في الأسواق والبنوك للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار العملات والدولار، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الجمعة

دولار أمريكى 47.64 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية 238.2 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية 476.4 جنيه مصري.

25 دولارا أمريكيا 1,191 جنيه مصري.

50 دولارا أمريكيا 2,382 جنيه مصري.

100 دولار أمريكى 4,764 جنيه مصري.

150 دولارا أمريكيا 7,146 جنيه مصري.

200 دولار أمريكى 9,528 جنيه مصري.

250 دولارا أمريكيا 11,910 جنيه مصري.

300 دولار أمريكى 14,292 جنيه مصري.

500 دولار أمريكى 23,820 جنيه مصري.

700 دولار أمريكى 33,348 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكى 47,640 جنيه مصري

سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه

دولار أمريكى 47.35 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية 236.75 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية 473.49 جنيه مصري.

25 دولارا أمريكيا 1,183.74 جنيه مصري.

50 دولارا أمريكيا 2,367.47 جنيه مصري.

100 دولار أمريكى 4,734.94 جنيه مصري.

150 دولارا أمريكيا 7,102.41 جنيه مصري.

200 دولار أمريكي 9,469.88 جنيه مصري.

250 دولارا أمريكيا 11,837.35 جنيه مصري.

300 دولار أمريكى 14,204.82 جنيه مصري.

500 دولار أمريكى 23,674.7 جنيه مصري.

700 دولار أمريكى 33,144.58 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكى 47,349.4 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه

أما بالنسبة لـ سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، جاء كالآتي :

1 دولار أمريكى 47.32 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية 236.6 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية 473.2 جنيه مصري.

25 دولارا أمريكيا 1,183 جنيه مصري.

50 دولارا أمريكيا 2,366 جنيه مصري.

100 دولار أمريكى 4,732 جنيه مصري.

150 دولارا أمريكيا 7,098 جنيه مصري.

200 دولار أمريكى 9,464 جنيه مصري.

250 دولارا أمريكيا 11,830 جنيه مصري.

300 دولار أمريكى 14,196 جنيه مصري.

500 دولار أمريكى 23,660 جنيه مصري.

700 دولار أمريكى 33,124 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكى 47,320 جنيه مصري.