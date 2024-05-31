اتخابثي يا مدام.. ياسمين عز تثير الجدل حول السر الخفي وراء طلاق نيللي كريم

أثارت الإعلامية ياسمين عز ضجة واسعة بتعليق مثير على خبر طلاق الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، وذلك خلال إحدى فقرات برنامجها "كلام الناس" المُذاع عبر قناة "Mbc مصر" الفضائية.

ياسمين عز تثير الجدل بتعليق مفاجيء على طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

أكدت ياسمين عز إن سبب ارتفاع نسبة طلاق المشاهير ونجوم الوسط الفني مؤخرًا، هو نشر حياتهم على الملأ أمام الجمهور، لافتة إنه من الممكن أن يكون الحسد سر انتهاء العلاقة والانفصال نهائيًا، حيث قالت: "عاوزة أقول إن حياة الفنان أو الشخصية العامة أوعى تفكر أن حياتك خاصة حياتك كمان عامة، والناس هتفضل تفتش وتحب تسمع أخبارك أتجوزت أتطلقت".

نيللي كريم وهشام عاشور

وأضافت: "ومالناش دعوة بقى بأسباب الطلاق مالناش علاقة مش موضوعنا وربنا يقدم لهم اللي فيه الخير، ومحدش بقى بيعمر ودي من المؤشرات الخطيرة في المجتمع".

وأردفت ياسمين: "كل واحدة تحافظ على جوزها لأن مؤخرًا محدش بيعمر متفهمش عين، حسد مش عارفة، ودايمًا الشخصيات العامة والمشاهير اللي بيوروا حياتهم للناس مابيعمروش".

ياسمين عز

واختتمت حديثها قائلة: "فلازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية، عشان تعمري مع جوزك سواء شخصية عامة أو مش عامة داري على جوزك وداري على بيتك ومتنشريش ومتعلنيش ماتبينيش انك سعيدة، اتخابثي يا مدام" عشان العواقب مش سليمة".

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

وأعلنت النجمة نيللي كريم عن طلاقها رسميًا، من زوجها الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الأسباب.

لم تكشف نيللي كريم عن أسباب طلاقها من هشام عاشور، واكتفت بقول: "كل شيء قسمة ونصيب الإنفصال تم اليوم ولكن لن نقول أسباب" في إشارة منها إلى أن السبب خاص بهما فقط، في حين التزم طليقها الصمت ولم يعلق على خبر الإنفصال.

أسباب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

لمحت نيللي كريم حول أسباب طلاقها من هشام عاشور، من خلال مشاركة حكمة شهيرة عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك قبل ساعات من إعلان إنفصالها.

نيللي كريم وهشام عاشور

وكتبت نيللي كريم: "يكبر الانسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

نيللي كريم عبر انستجرام

في الوقت نفسه، تبين أن نيللي وهشام لازالا يحتفظان بصورهما معًا، ولم يلغيا متابعة بعضهما البعض على حساباتهما الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

آخر عمل فني جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور

وكان آخر عمل فني يجمع بين نيللي كريم وهشام عاشور مسلسل "روز وليلى" الذي عُرض في بداية 2024، وسبق وتعاونا معًا في مسلسل "عملة نادرة" الذي خاضا به ماراثون دراما رمضان لعام 2023.

نيللي كريم وهشام عاشور

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

وتزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021، وأقيم حفل زفافهما داخل منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، بحضور عدد محدود جدا من الأصدقاء، والأقارب، ونجوم الوسط الفني، كما وكلت المنتج جمال العدل عنها في عقد القرآن.

آخر أعمال نيللي كريم

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم مسلسل "فراولة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة النجوم صدقي صخر، وشيماء سيف، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.