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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. انهيار رونالدو بالبكاء بعد خسارة النصر من الهلال

رونالدو
رونالدو

دخل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في نوبة بكاء بعد خسارة العالمي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم أمام الهلال.

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الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح


جاء خسارة النصر من الهلال بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شاهد.. دخول رونالدو في نوبة بكاء


وكان الهلال قد نجح في تحقيق لقب الدوري السعودي لهذا الموسم، بعد المنافسة القوية والكبيرة مع النصر، بجانب تحقيقه كأس الملك.
الجدير بالذكر أن رونالدو انتقل لصفوف النصر السعودي في يناير من عام 2022، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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