رسالة أشرف منصور لأوائل الثانوية العامة 2023

وجَّه الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، رسالة لأوائل الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأحد، بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة فى حضور ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها.

أوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن تلك الدفعة 21 التي تمنحها الجامعة الألمانية منحًا دراسية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على إتاحة القدرات العلمية والذهنية وليست المادية.

أكد رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إمكانية الدراسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة للطلاب أوائل الثانوية العامة 2023 بأي تخصص يريده الطالب بمنح دراسية، بشرط اتقاء الله في النفس ومعرفة التخصص الذي يريده.

نصح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة طلاب الثانوية العامة 2023 بمعرفة التخصص الذي يريد دراسته ويتفق مع مهاراته وقدراته قبل التقديم بالجامعات.

دعا رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة طلاب الثانوية العامة 2023 إلى اللجوء لآبائهم في حالة مواجهتهم مشكلة أو لأساتذتهم في الجامعة لمعاونتهم.

لفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى التحدي الذي يواجه الطلاب الجدد؛ لأنه يتنافس مع أوائل الجمهورية في مختلف المجالات.

الجامعة الألمانية بالقاهرة:

نوَّه منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تتكامل مع الجامعة الألمانية الدولية ولا تتنافسان، وهما يمثلان 55% من الشهادات الألمانية الممنوحة خارج حدودها.

أوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تجتهد قدر المستطاع من أجل إنجاح الطلاب وتفوقهم؛ لأنه انعكاس لنجاح المؤسسة.

وجَّه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة الشكر لأولياء أمور أوائل الثانوية العامة 2023، لأنهم قدَّموا الكثير من أجل تفوق أبنائهم، مشيرًا إلى أن حب الوالدين غير مشروط.

لفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن دور الجامعة استكمال الحب غير المشروط، وتقديم جميع الخبرات للطلاب لمستقبل أفضل.

منح الجامعة الألمانية:

تشمل المنحة الدراسية في الجامعة الألمانية بالقاهرة رسوم التقدم للقبول مرورًا بمصروفات فترة الدراسة التى تستغرق 4 أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعتي.

كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة توفر الجامعتان لهم السكن ومصروف شهري للإعاشة، شريطة أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيّد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمى السنوي، وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن.

حددَّ مكتب القبول في الجامعة الألمانية بالقاهرة الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة هي أن يكون مصري الجنسية مسجلًا في الصف الثالث الثانوي بشعبه الثلاث (علمي رياضة، وعلمي علوم، وأدبي)، وألا يكون منقولًا أو حاصلًا على الثانوية العامة في سنوات سابقة، شريطة اجتيازه اختبارات القبول بالجامعتين (اختبار اللغة الأنجليزية واختبار الذكاء (IQ)) واختبارات القدرات الخاصة بكليات العلوم التطبيقية والفنون - برنامج الهندسة المعمارية - كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكليتي العمارة والتصميم بالجامعة الألمانية الدولية فى حالة اختيار الطالب الالتحاق بإحدى هذه البرامج الدراسية، على أن يتقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق.