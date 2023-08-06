شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

تم البدء في حملة شاملة لمكافحة مخالفات البناء في حي شرق أسيوط بهدف استعادة النظام والترتيب في المنطقة وقد قامت الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لهذه المخالفات التي تعد انتهاكًا للقوانين البنائية وتهدد استقرار الحي .

يأتى ذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتصدي لأعمال البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية.

تهدف الحملة إلى إعادة الانضباط والتنظيم إلى شوارع وأزقة حي شرق أسيوط وضمان سلامة المباني والمنشآت في المنطقة وتعتبر هذه الخطوة الهامة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين البيئة الحضرية وتوفير حياة أفضل للمواطنين

قد تم تشكيل فرق تفتيش تابعة لحي شرق أسيوط يتكون من عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي وفريق قسم الأشغالات وأحمد زهران مسئول الفترة المسائية وفرج المصري مسئول قسم الأشغالات تتولى مهمة القيام بجولات ميدانية لمراقبة ورصد أي مخالفات في عمليات البناء وتقوم هذه الفرق بتحرير محاضر ضبط فورية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة تجاوزهم القوانين البنائية

إلى جانب ذلك يتم تحسين التوعية لدى السكان في حي شرق أسيوط حول أهمية الالتزام بالقوانين البنائية وتأثير المخالفات على البنية التحتية والسلامة العامة يتم توفير الدعم والمشورة لأصحاب المنازل والمنشآت لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل صحيح وفقًا للمعايير المحددة.

تعد هذه الحملة الرامية لمكافحة مخالفات البناء في حي شرق أسيوط خطوة إيجابية نحو ترميم وتحسين البيئة الحضرية من المتوقع أن تسهم في خلق مجتمع مترابط ونظيف يعكس التقدم والتطور في المنطقة كما أنها ستؤمن بيئة معيشية آمنة ومستدامة للجميع

جدير بالذكر أن الحملة الشاملة ضد مخالفات البناء في حي شرق أسيوط لا تستهدف فقط أصحاب المنشآت غير القانونية رصدت وجود عدة مخالفات بناء

صرح عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي اسيوط وأضاف بانه تم ازالة شده خشبية أعلى البرج بشارع الجمهورية بوجود شده خشبية مسندة على البلكونة من الخارج بالدور الثاني عشر العلوي الغرض من ذلك ضمن البلكونة بصبها على العقار بالشقة المذكورة لغرض التوسع بصبها وضمها ووجود أشعائر حديدية تم قطعها وإزالتها أعلى أحد المطاعم الشهيرة

كما تم إزالة مخالفة تحويل شقة سكنية إلى إداري بتقسيم الطرابيشي المتفرع من شركة فريال توجه أحمد زهران مسئول الفترة المسائية وفرج المصري مسئول قسم الأشغالات وتم التحفظ على المضبوطات الموجدة بالمخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الحي على نوابه بالمتابعة المستمرة وتشكيل الحملات لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورا والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي

شرق-أسيوط-يواجه-أعمال-البناء-غير-المشروعة-في-الحي