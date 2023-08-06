منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة في الجامعة الألمانية

تحتفل الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الأحد بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة في حضور ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها.

ويقوم كل من الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، والدكتور سليم عبدالناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور ياسر جمال حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بتكريمهم وتسليمهم وثيقة المنحة الكاملة، بحضور نخبة من الإعلاميين.

وتتبع الجامعة الألمانية بالقاهرة إقامة هذا التقليد السنوي منذ نشأتها للعام الواحد والعشرين على التوالي، والألمانية الدولية للعام الخامس على التوالى، حيث يبلغ عدد المنح المقدمة من الجامعتين على مدار الأعوام السابقة أكثر من 700 منحة كاملة.

منح الجامعة الألمانية:

تشمل المنحة رسوم التقدم للقبول مرورًا بمصروفات فترة الدراسة التي تستغرق (أربعة أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعتين) كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة توفر الجامعتان لهم السكن ومصروف شهري للإعاشة.

وتشترط الجامعة الألمانية لاستمرار المنحة الدراسية أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد، أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمي السنوي وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن.

وحدد مكتب القبول بالجامعة الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة هي أن يكون مصري الجنسية مسجلًا في الصف الثالث الثانوي بإحدى شعبه الثلاث (علمي رياضة، وعلمي علوم، وأدبي )، وألا يكون منقولًا أو حاصلًا على الثانوية العامة في سنوات سابقة، شريطة اجتيازه اختبارات القبول بالجامعتين (اختبار اللغة الإنجليزية واختبار الذكاء (IQ واختبارات القدرات الخاصة بكليات العلوم التطبيقية والفنون، وبرنامج الهندسة المعمارية، وكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكليتي العمارة والتصميم بالجامعة الألمانية الدولية فى حالة اختيار الطالب الالتحاق بإحدى هذه البرامج الدراسية على أن يتقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق.