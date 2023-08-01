وكيل صحة البحيرة يستقبل اعضاء مجلس إدارة هيئة الإعتماد

استقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور خالد عمران ، و الدكتور السيد العقدة ،و الدكتورة ولاء عبداللطيف ، أعضاء مجلس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وحضور الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .

وذلك بعد انتهاء اعضاء مجلس إدارة الهيئة من جولاتهم المرورية على بعض المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحيره ، والمرشحة للتسجيل للإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .

حيث قام أعضاء اللجنة أمس بالمرور على مركز فريد عطيه للغسيل الكلوى ،ومستشفى الصدر بدمنهور، والمعمل المشترك بدمنهور .

واستكملوا جولاتهم المرورية اليوم بزيارة مركز طب الأسرة بالأبعادية ومركز الأسنان بدمنهور .

ودار اللقاء حول ما تم رصده من ملاحظات من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أثناء جولاتهم المرورية على تلك الأماكن ، ومناقشة مدى توافر المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية ، وغيرها من المعايير الخاصة بالتسجيل للإعتماد .

وكذلك مناقشة خطة مديرية الصحة بالبحيرة ، للإستعداد للدخول فى منظومة التأمين الصحي الشامل ، وعرض الأماكن الأخرى التى تم توقيع الإختيار عليها للإعتماد ، وأسباب اختيار تلك الأماكن .

جاء اللقاء بحضور الدكتورة غاده عماره مدير عام إدارة الأسنان ، والدكتورة سهام الكحكي مدير عام إدارة الصيدلة ، والدكتورة شيرين حمدي مدير إدارة الجودة ، والدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ، والدكتورة لمياء الغرباوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .

وقدم وكيل الوزارة التحية والشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية على كافة جهودهم خلال زيارتهم لمحافظة البحيره ، وخلال جولاتهم المرورية على الأماكن المرشحة للتسجيل للإعتماد .