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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة البحيرة يستقبل اعضاء مجلس إدارة هيئة الإعتماد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور خالد عمران ، و الدكتور السيد العقدة ،و الدكتورة ولاء عبداللطيف ، أعضاء مجلس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة  الصحية GAHAR، وحضور الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .

وذلك بعد انتهاء اعضاء مجلس إدارة الهيئة من جولاتهم المرورية على بعض المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحيره ، والمرشحة للتسجيل للإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .

حيث قام أعضاء اللجنة أمس بالمرور على مركز فريد عطيه للغسيل الكلوى ،ومستشفى الصدر بدمنهور، والمعمل المشترك بدمنهور .

واستكملوا جولاتهم المرورية اليوم بزيارة مركز طب الأسرة بالأبعادية ومركز الأسنان بدمنهور .

ودار اللقاء حول ما تم رصده  من ملاحظات من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أثناء جولاتهم المرورية على تلك الأماكن ، ومناقشة مدى توافر المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية ، وغيرها من المعايير الخاصة بالتسجيل للإعتماد .

وكذلك مناقشة خطة مديرية الصحة بالبحيرة ، للإستعداد للدخول فى منظومة التأمين الصحي الشامل ، وعرض الأماكن الأخرى التى تم توقيع الإختيار عليها للإعتماد ، وأسباب اختيار تلك الأماكن .

جاء اللقاء بحضور الدكتورة غاده عماره مدير عام إدارة الأسنان ، والدكتورة سهام الكحكي مدير عام إدارة الصيدلة ، والدكتورة شيرين حمدي مدير إدارة الجودة  ، والدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ، والدكتورة لمياء الغرباوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .

وقدم وكيل الوزارة التحية والشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية على كافة جهودهم خلال زيارتهم لمحافظة البحيره ، وخلال جولاتهم المرورية على الأماكن المرشحة للتسجيل للإعتماد .

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