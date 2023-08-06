استكمال فعاليات الترويج للاستثمار بالبورصة فى مدينة العلمين

4 محاور للمناقشة

تستكمل البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة فعاليات الترويج لسوق الأسهم بمنطقة الساحل الشمالى فى مدينة العلمين.

تهدف الفعاليات للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وتنعقد الفعاليات يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار شهر.

وعقد البورصة مؤخرا حلقة نقاشية قام خلالها رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية باستعراض 4 محاور رئيسية تتمثل فى أسباب ودوافع الاستثمار فى البورصة، ولماذا يعتبر الوقت الحالى مناسبا للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وكيف يمكن الاستفادة من الاستثمار فى الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.

كما استعرض رئيس البورصة كيفية الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات وأيضاً أفضل المعايير المتبعة فى الشفافية والإفصاح فى البورصة، بالمقارنة بالسوق العقارى وأدوات الاستثمار الجديدة فى البورصة المصرية سواء تلك التى تم الإعلان عنها أو الجديدة.

كما يعرض «الدكانى» خلال الفعاليات الخطوات التى قامت بها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمى «CORBEH» وطبيعة عمله والخدمات التى سيقدمها.

يتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية فى الساحل هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار فى سوق الأوراق المالية وأيضاً منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخى والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية الجديدة... وParagon Hub هو أحد شواطئ العلمين المخصصة لممارسة الأعمال بطريقة مبتكرة ويضم مساحة أعمال مشتركة تم تجهيزها بالإمكانيات اللازمة بحيث يتمكن روادها من العمل مع الاستمتاع بالمزايا السياحية للمدينة.