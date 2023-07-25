انتهاء البرنامج التدريبي المكثف في الجامعة الألمانية بالقاهرة

اختتمت كلية الحقوق والدراسات القانونية في الجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال البرنامج التدريبي المكثف للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022- 2023 للعام السادس على التوالي.



وتضمن عدد 7 ورش عمل تطبيقية مخصصة لطلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة بالكلية، وجاءت موازية للمحتوى الأكاديمي الذي تم تدريسه نظريًا لطلاب كل فرقة على حدة، وأشتملت الدورات التدريبية على العديد من المحاور الأساسية و الجوانب القانونية لإكساب المشاركين فهم القواعد و العناصر اللازمة في التعامل مع القضايا المطروحة امام الجهات القضائية المحلية و الدولية منها.

وتضمنت ورش الجامعة الألمانية بالقاهرة منازعات العقود الرياضية ووسائل تسويتها، وعقود الامتياز ، أساسيات القيد والطرح بالبورصة والتحكيم كآلية لتسوية المنازعات ، وجرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون رقم 175 لسنة 2018 ، وسائل تسوية منازعات عقود الدولة في مجال الاستثمار ، المآخذ القضائية على الاحكام المدنية في ضوء أحكام محكمة النقض ، بعض الإشكاليات العملية في قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.

أولويات الجامعة الألمانية بالقاهرة

برنامج الجامعة الألمانية بالقاهرة

وصرح الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، عقب انتهاء فاعليات أعمال الدورات التدريبية المهنية التى إجتازها طلاب سنوات النقل المختلفة بكلية الحقوق والدراسات القانونيةبأن أولويات الخطة الإستراتيجية للجامعة تأتي فى إطار تقديم برامج أكاديمية مُتميّزة وإنتاج بحثي نوعي، من خلال بيئة مُحفّزة، ونُظُم إداريّة مُحوكمة، وتقنية مُتقدمة، وموارد مستدامة، وشراكات فاعلة،لتخريج كوادر تتميز بقدرات ومهارات متعددة تجعلها قادرة على القيام بدورها المنوط لها لخدمة المجتمع بمختلف قطاعاته ، وعلى التواصل بكفاءة مع العالم الخارجى.

وأكد الدكتور أشرف جابر أستاذ القانون المدني والمشرف على التدريب القانوني بالجامعة على أن تصميم برامج التدريب القانوني يتم وفقاً لمنهجية علمية تحقيقاً لرؤية الجامعة وهو مطلب بل ضرورة للطالب قبل التخرج ، حتى يتم تهيئته لسوق العمل وإكسابه الخبرات والمهارات العملية التطبيقية للعمل وفقًا لأصول المهنة، وتمكينه من الجمع بين المادة العلمية والواقع العملي مما يزيد من كفاءته و تمكينه من معرفة جهات الاختصاص من محاكم وهيئات ولجان شبه قضائية ومؤسسات عامة وخاصة ذات اختصاص.

وتقدم الدكتور سعد المصرى منسق التدريب القانونى بالجامعة بالشكر و التقدير لمسؤلي إدارات الجامعة ولكافة المشاركين والداعمين خارجها ، الذين ساهموا بشكل فعال في إنجاح فعاليات الدورات التدريبية القانونية على مدار 6 سنوات ما أثمر عن المزيد من التعاون بين الجامعة والهيئات القانونية المحلية والدولية.