تنسيق 2023.. شروط التحويل بين الكليات الجامعية

تنسيق الكليات 2023… يتساءل عدد كبير من الطلاب عن إمكانية التحويل من خلال الكليات مباشرة، حيث يوجد عدد كبير من الطلاب قد يبدأون فى تغيير قرارهم بشأن اختيار الكلية، ويرغبون في التحويل إلى كلية أخرى.

ولا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في فترة “تقليل الاغتراب” بحسب القواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثى.

وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب الذين وجههم مكتب تنسيق الكليات إلى بعض الكليات، التحويل من كلية إلى كلية أخرى بعد التنسيق وفقًا لقواعد وكيفية ووقت محدد، حيث من المقرر أن تبدأ قواعد تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

التحويل بين الكليات

ويستمر فتح باب التحويل من كلية إلى كلية أخرى مناظرة وغير مناظرة بعد التنسيق لمدة 48 ساعة فقط، ويتم قبول 10% فقط من نسبة المتقدمين، وفقًا للقدرة الاستيعابية لكل منها، وعلى الطالب كتابة 3 كليات هي الأقرب له.

شروط التحويل بين الكليات الجامعية

من خلال موقع مكتب تنسيق الكليات على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.