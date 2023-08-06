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الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق البرنامج التدريبي للفتيات "ريحانه" بالمنيا 

فعاليات برناج ريحانة
فعاليات برناج ريحانة بالمنيا

انطلقت أولى فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي “ريحانة “ بمركز شباب ماقوسة التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، بمشاركة فتيات وعضوات المركز ، تتراوح المرحلة السنية من ١٤ إلى ١٨ عاما .

جاء ذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية إنتصار السيسي ، والدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة ، اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، ومتابعة الإدارة المركزية لتنمية النشء بقيادة جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشىء ، ايمان عثمان مدير إدارة الموهوبين والمبدعين ،يمنى مصطفى مدير إدارة النشاط الرياضى والكشفى 

ويهدف البرنامج إلى زياده وعى الفتيات بحقوقهم وواجباتهم ، إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع ، توعية الفتيات بجميع  حقوقهن سواءً في التعليم -  الرعاية الصحية - الحياة السياسية - الحياة الإجتماعية -  الحقوق القانونية ، التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة. 

وجاءت أولى الجلسات التعريفية بمناقشة عدة محاور،  تهتم بشئون الفتاة من أهمها ، دراسة فن الإتيكيت ، ورشة عن امراض السمنة والحفاظ على الصحة من خلال اختيار التغذية السليمة ، والحفاظ على الوزن والوقاية من اضرار السمنة ، عرض نماذج مشرفة من رواد المجتمع المصري،  من خلال سرد قصص النجاحات،  وكيفية مواجهه الصعوبات والتحديات التغذية السليمة ، والصحة النفسية والجسدية للفتاة .

وريادة الأعمال وتمكين الشباب ، وعمل دراسة جدوى وكيفية تطبيقها ، و كيف اصبح  قيادة نسائية فعالة ، ورشة عن الحقوق القانونية ومعرفة الوجبات وكيفية التصدى للمشكلات بإستخدام القانون ، وقام بالتدريب كل من  ، رابعة عبدالحميد ، رابعة عبد الناصر ، ومشاركة الطليعة ايمان عبدالسلام،  إحدى عضوات وحدة ريحانة بإدارة تنمية النشء .

ويأتى ذلك من خلال توجيهات  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ،احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، محسن عمر عبدالجواد مدير إدارة تنمية النشء ،عبير محمد حسان منسقة البرنامج.