إنطلاق البرنامج التدريبي للفتيات "ريحانه" بالمنيا 

انطلقت أولى فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي “ريحانة “ بمركز شباب ماقوسة التابع لإدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، بمشاركة فتيات وعضوات المركز ، تتراوح المرحلة السنية من ١٤ إلى ١٨ عاما .

جاء ذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية إنتصار السيسي ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، ومتابعة الإدارة المركزية لتنمية النشء بقيادة جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشىء ، ايمان عثمان مدير إدارة الموهوبين والمبدعين ،يمنى مصطفى مدير إدارة النشاط الرياضى والكشفى

ويهدف البرنامج إلى زياده وعى الفتيات بحقوقهم وواجباتهم ، إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع ، توعية الفتيات بجميع حقوقهن سواءً في التعليم - الرعاية الصحية - الحياة السياسية - الحياة الإجتماعية - الحقوق القانونية ، التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

وجاءت أولى الجلسات التعريفية بمناقشة عدة محاور، تهتم بشئون الفتاة من أهمها ، دراسة فن الإتيكيت ، ورشة عن امراض السمنة والحفاظ على الصحة من خلال اختيار التغذية السليمة ، والحفاظ على الوزن والوقاية من اضرار السمنة ، عرض نماذج مشرفة من رواد المجتمع المصري، من خلال سرد قصص النجاحات، وكيفية مواجهه الصعوبات والتحديات التغذية السليمة ، والصحة النفسية والجسدية للفتاة .

وريادة الأعمال وتمكين الشباب ، وعمل دراسة جدوى وكيفية تطبيقها ، و كيف اصبح قيادة نسائية فعالة ، ورشة عن الحقوق القانونية ومعرفة الوجبات وكيفية التصدى للمشكلات بإستخدام القانون ، وقام بالتدريب كل من ، رابعة عبدالحميد ، رابعة عبد الناصر ، ومشاركة الطليعة ايمان عبدالسلام، إحدى عضوات وحدة ريحانة بإدارة تنمية النشء .

ويأتى ذلك من خلال توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ،احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، محسن عمر عبدالجواد مدير إدارة تنمية النشء ،عبير محمد حسان منسقة البرنامج.