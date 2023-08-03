السرعة الجنونية.. سيارة تدهس طالبًا فى الجيزة

تعرض طالب بكلية الشرطة للإصابة بعد أن دهسته سيارة مسرعة بنفق حازم حسن اتجاه الرماية بالجيزة، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، تولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل دهس طالب كلية الشرطة:

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود مصاب بنفق حازم حسن اتجاه الرماية بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطالب بكلية الشرطة، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات، فيما تحفظ رجال المباحث على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "مفتى. ع. ا"، 45سنة، مقيم بأسيوط، وإصابة 6 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون، تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الخدمات الصحية.

كما شهد مركز وادى النطرون إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

وفى سياق آخرعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شخص بمحور الضبعة بمنطقة الشيخ زايد، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوجود جثة بطريق محور الضبعة بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص عثر على جثة شخص يدعى "ناجى سعد الله. م. س"، ٤٣ سنة، محل إقامته قنا، وتبين وجود كسور بمختلف أنحاء الجسم، ويعمل التحريات تبين أن دهسه لودر، وتحفظت قوات الشرطة على السائق واللودر المتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.