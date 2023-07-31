مجلس تنفيذي البحيرة يناقش التصدي للبناء المخالف

عقد اليوم إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة وذلك برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بحضو اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة ،و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ،ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

حيث استهلت نائب محافظ البحيرة الإجتماع بتوجيه تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على زيارته التاريخية لمحافظة البحيرة، مشيرة إلي أن إجتماع المجلس التنفيذي اليوم هو الانعقاد الأول له عقب زيارة الرئيس للمحافظة، والذي أكد فيها على دعمه ورعايته لأبناء البحيرة من خلال إطلاق وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبري على أرض المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، حيث تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بالإلتزام بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى.

كما تم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020