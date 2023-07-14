أول حفل تخرج في الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة حفل تخرج أول دفعة من كليات الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد الخريجين 338 خريج من كليات الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية: الهندسة، والمعلوماتية و علوم الكمبيوتر، وإدارة الأعمال، والتصميم، وتتوالي تخريج أولى الدفعات من كليات الهندسة المعمارية، والهندسة الصيدلية والتكنولوجيا، والتكنولوجيا الحيوية.

وبدأت مراسم الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بعزف السلام الوطني المصري والألماني، وتكريم كل من جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة، الخريجين.

حضور حفل تخرج طلاب الجامعة الألمانية الدولية

وحضر الحفل لفيف من كبار الشخصيات من الجانبين المصرى والألمانى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، وفرانك هرتمان سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية في مصر، والسفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.

تأتي هذه الاحتفالية تتويجاً للجهود المبذول و العمل الجاد الذي استمر على مدار 5 أعوام، حيث تعد الجامعة الألمانية الدولية إحدى ثمار التعاون بين مصر وألمانيا.

جاء ذلك عقب لقاء عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية انذاك في العاصمة الألمانية برلين عام 2018، تلاها توقيع اتفاقيتين تعاون جاءت الأولى بين وزارتي التعليم العالي المصرية والألمانية، والثانية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية المؤسسة لجامعة GIU ومن ثم تم وضع حجر الأساس عام 2019 لتصبح واحدة من ضمن الجامعات الدولية التي تم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة ورافدًا هامًا لتقديم تعليم دولي يضاهى المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، بجانب الإستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجالات الدراسات التطبيقية الخاصة بمجالات خدمة قضايا التنمية.

وأكد الجانبان المصرى والألمانى على أهمية تعزيز التعاون فى مجالات بحوث التطورات التكنولوجية، وخاصة المشروعات الصناعية التى لديها إمكانات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والمياه النظيفة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم المزيد من البعثات العلمية والدراسية، خاصة فى ظل التوجهات الحالية للحكومة المصرية التى تتطلع إلى أن تصبح مصر واحدة من مراكز التصنيع الرائدة عالميًّا فى إفريقيا، مما يتطلب معه توفير قوى عاملة مؤهلة من خلال الاستفادة من التعليم والتدريب المهنى الألمانى العالمى.

ونظراً لوجود الجامعة الأم الألمانية بالقاهرة GUC اعتبارا من عام 2002 وتليها الجامعة الألمانية الدولية GIU عام 2018 أصبحا بمثابة منصة لعرض تصوراتهما فيما يخص التعليم والتدريب المهني، وفي ذات الوقت مركزاً لتوطين أحدث الصناعات التقنية وملتقى يتيح للجهات الرسمية وللشركات والمؤسسات الألمانية الفرصة لتقديم خبراتها وعرض إمكانياتها حيث تتميز التجربة الألمانية في التعليم ، والدراسة التطبيقية، بجودة عالية مما يسهم فى تعزيز التعاون القائم بين الطرفين المصرى والالمانى في هذا المجال خاصة ما تحظى به المانيا من سمعة كبيرة في العالم الخارجى والعالم العربى.