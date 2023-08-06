لجنه المسابقات تصدر عقوبات صارمة على الأهلى والمصري

أصدرت لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأحد، تحت إشراف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عددا من عقوبات القاسية بعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

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جاءت عقوبات مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي جاءت كالتالي



القرار الأول ، حرمان جماهير النادى الأهلي المتواجدين خلال مباراة المصري البورسعيدي من حضور المباريات لعدد " مباراتين " قادمتين في بطولة كأس مصر .

القرار الأول ، حرمان جماهير النادى الأهلي المتواجدين خلال مباراة المصري البورسعيدي من حضور المباريات لعدد " مباراتين " قادمتين في بطولة كأس مصر . القرار الثاني إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلى "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها " 20000 جنية " عشرون ألف جنيها " تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث أن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة ..

القرار الثالث حرمان جماهير النادى المصرى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد " مباراتين " قادمتين فى بطولة كأس مصر ..

القرار الرابع إيقاف على ماهر المدير الفني للنادى المصرى " أربع مباريات " وغرامة مالية قيمتها " 20000 جنية " عشرون ألف جنيها " تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة .. على ألا يشارك في مباريات الكأس الا بعد انتهاء الإيقاف حيث أن الايقافات والانذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة ..

القرار الخامس منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادى المصرى من مرافقة الفريق في المباريات لمدة " عامين " اعتبارا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة .

في سياق مٌتصل ، نجح النادي الأهلى في الصعود إلى دور نصف نهائي كأس مصر ، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في دور ربع نهائي كأس مصر.