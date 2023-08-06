أتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تتوقع زيادة إيرادات الشرقية للدخان

استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تحديثا لتقييمها لشركة الشرقية للدخان وأكدت توقعاتها بزيادة إيرادات الشركة.

قالت باكينام الإتربي محلل القطاع الاستهلاكي بشركة اتش سي أنه تم زيادة التوقعات لإيرادات الشركة بنسبة 78٪، بمتوسط 16.9٪ زيادة في الأسعار على أساس سنوي على مدار فترة توقعاتنا من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28: في 25 مارس 2023، وافق مجلس إدارة الشرقية للدخان على زيادة سعر التجزئة للسجائر المحلية بمقدار 1.00–3.00جنيه مصري/للعبوة، بعد زيادة سعر العبوة بمقدار 2.00 جنيهًا مصريًا في سبتمبر 2022، للحفاظ على هوامش الربح التشغيلية والتغلب علي ارتفاع تكلفة التبغ الخام، التي ترجمت الي زيادة بنسبة 34٪ على أساس سنوي في سعر تسليم المصنع المتوقع للسنة المالية 22/23 إلى 5.72جنيه مصري/للعبوة. علاوة على ذلك.

تتوقع اتش سي لتداول الأوراق المالية زيادة بنسبة 13٪ في المتوسط المحلي لسعر تسليم المصنع المتوقع للفترة من السنة المالية 23/24 وحتى 27/28، وذلك بالمقارنة لمتوسط الزيادة المتوقعة سابقا عند نسبة 3.11٪، بافتراض أن الشركة لا تزال تعمل في حدود شريحة الضريبة الثابتة عند .4.00 جنيه مصري/للعبوة حيث أن الحكومة المصرية لم تعلن بعد عن أي تعديل للشرائح الضريبية الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة المتحدة للتبغ المملوكة للشرقية للدخان بنسبة 24% أسعار تسليم المصنع إلى متوسط 17.2جنيه مصري/للعبوة من 14.7جنيه مصري/للعبوة، مما ساهم بشكل إيجابي في ربحية الشرقية للدخان. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن حجم مبيعات السجائر المحلية المتوقع للسنة المالية 22/23-23/24 قد ينخفض بمتوسط 6٪ على أساس سنوي، متأثراً سلبًا بآثار نقص العملات الأجنبية.

غير أننا نتوقع عودة أحجام المبيعات إلى طبيعتها من السنة المالية 24/25 الي27/28، وزيادتها بمتوسط 5٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 71.9 مليار سيجارة بحلول نهاية فترة توقعاتنا. ومن هنا، نقدر أن تنمو إيرادات الشرقية للدخان بمعدل نمو سنوي مركب للـ 6 سنوات بنسبة 19٪ خلال فترة توقعاتنا، مما ينعكس على زيادة تقديراتنا للإيرادات المتوقعة بنسبة 78٪ تقريبا للفترة من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28.

اختتمت الإتربي تحليليها مردفة: " قمنا أيضا بزيادة تقديراتنا لمجمل الربح المتوقع للسنة المالية 22/23 وحتى 27/28 بنسبة 95% تقريبا في المتوسط: نراجع تقديراتنا لمجمل الربح المتوقع للسنة المالية 22/23 وحتى 27/28 نظرا لارتفاع أسعار بيع السجائر المحلية، أي باحتسابنا لمتوسط هامش مجمل الربح قدره 42٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا، ارتفاعًا من المتوسط السابق المقدر ب39٪ خلال نفس فترة التوقع. ومع ذلك، فإننا نتوقع انخفاضًا بنسبة 5 نقاط مئوية تقريبا لهامش مجمل الربح على أساس سنوي في السنة المالية 23/24 إلى 39.9٪ بسبب ضعف الجنيه المصري وضغوط التضخم، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام المستوردة لدى الشرقية للدخان. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط أسعار التبغ العالمية في شهر مايو بنسبة 45٪ على أساس سنوي إلى 6.780 دولار أمريكي/للطن، وفقًا لبيانات تصدير التبغ البرازيلي الصادرة عن وزارة الاقتصاد البرازيلية. بالرغم من ذلك، نتوقع التحسن في هامش مجمل الربح بدءًا من السنة المالية 24/25 ليصل الى 43% تقريباً بحلول نهاية فترة توقعاتنا. نتيجة لذلك، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك نسبة 40% خلال فترة توقعاتنا، و 41% تقريبا في 27/28. بالنسبة لهامش صافي ربح الشركة، نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 41٪ من السنة المالية 22/23 وحتى 27/28، مقارنة بمتوسط قدره 27٪ خلال السنوات الست الماضية، مدعومًا بشكل أساسي بكل من دخل تأجير المعدات ودخل الاستثمار في الشركة المتحدة للتبغ. نتوقع أن يبدأ دخل الاستثمار من المتحدة للتبغ في الظهور في قائمة الدخل للشرقية للدخان خلال الربع الرابع من العام المالي 22/23."