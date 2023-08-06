"اختر كليتك 2" البحيرة تنظم سلسلة ندوات بمشاركة جامعات حكومية وأهلية

تنظم محافظة البحيرة سلسلة ندوات تحت عنوان "اختر كليتك2" وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية وذلك خلال الفترة من اليوم 6 إلى 8 أغسطس 2023 بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي.

يأتى ذلك لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا إمتحانات هذا العام وأولياء أمورهم وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها إختيار الطلاب لكلياتهم. حيث يستهدف حضور 1400 طالب وطالبة تقريباً لتلك الندوات يومياً لمدة ثلاثة أيام.

هذا وتناشد محافظة البحيرة أبنائها وبناتها من طلاب الثانوية العامة ضرورة المشاركة فى هذه الندوات للاستفادة منها فى اختيار الكلية المناسبة لهم، حيث أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الإبتكار وتطوير المهارات ويعتبر وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الإجتماعية والعالمية الكبرى وهو أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والإزدهار والقدرة التنافسية للدول.

جاء ذلك في في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وفقاً لحاجة العمل وتشجيع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على الإلتحاق بتلك الكليات التطبيقية الغير مألوفة، وإستكمالاً للصدى الكبير الذي حققته سلسلة ندوات "اختر كليتك 1" التى نظمتها المحافظة العام الماضي وتأثيرها الإيجابي على الطلبة والطالبات.