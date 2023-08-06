صفعة الموت.. تفاصيل إنهاء حياة طالب على يد زميله في الوراق

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل إنهاء حياة طالب على يد زميله في الوراق، وتبين أن المتهم طعنه بسكين المطبخ بعد خلاف بينهما في سايبر نت.



وأوضحت التحقيقات أن بداية الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة الوراق بقيام طالب ثانوي صناعي 18 عامًا بقتل صديقه طالب ثانوي عام 16 عامًا بسكين المطبخ بعدما صفعه على وجهه، وسط ذهول الجميع.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد محمد طارق، رئيس المباحث، وأكدت التحريات أن المجني عليه صديق الجاني، وأنهما بعد أن انتهيا من لعب البلايستيشن حدثت بينما مشاجرة تطورت سريعًا ما دفع الجاني إلى طعن المجنى عليه بسكين المطبخ.

مسجل خطر يقتل سيدة سرقت أمواله في الإسكندرية:



أعمى الانتقام عينا مسجل خطر وقرر إنهاء حياة سيدة تجمعه بها علاقة صداقة، لسرقتها مبلغًا ماليًا أثناء وجودها رفقته في شقته.



تفاصيل تلك الواقعة كشف بلاغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية)، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدرى "الأفيون – الشابو").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجني عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه حال وجودها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعدي عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها.

مصرع 3 سيدات شقيقات غرقًا في مياه النيل بالمعادي:

لقيت 3 سيدات شقيقات مصرعهن غرقًا أثناء الاستحمام بمياه النيل في منطقة كورنيش المعادى، وتم انتشال جثث الضحايا، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بغرق 3 سيدات على كورنيش المعادى، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ لانتشال جثث الضحايا.

ونجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال 3 جثث لـ 3 سيدات شقيقات، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل شقيقتهم الرابعة مصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

رجحت التحريات الأولية أن الشقيقات الأربع اعتدن الاستحمام بمياه النيل يوميًا هربًا من حرارة الجو، وقررنا النزول لمياه النيل في الصباح الباكر، وأثناء الاستحمام تعرضت إحدى الضحايا للإغماء وتدعى "ياسمين" وحاولت "وفاء وابتسام" مساعدتها لكنهم غرقوا سويًا أمام أعين شقيقتهم الرابعة التي استطاعت قوات الإنقاذ النهري إنقاذها ونجاتها من الغرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.