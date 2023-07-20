انعقاد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بمجهودات قطاع التعليم والطلاب؛ لسرعة رصد ومراجعة وإعلان النتائج، مؤكداً أنه تم بالفعل إعلان نتائج بكالوريوس التربية والطب البيطري وطب الأسنان، لافتاً إلى أن البرامج المميزة بكلية التجارة الFMI وBIS و CH كان لها السبق في إعلان جميع نتائجها للمستوى الأول و الثاني والثالث .

جاءت تلك الإشادة بالتزامن مع انعقاد مجلس التعليم والطلاب - الذي عُقدت جلسته أمس الأربعاء الموافق 19 يوليو - برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور جميع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأمانة المجلس ومديري عموم إدارات القطاع

استهل الدكتور محمد عبد النعيم المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 ، متمنياً من الله تعالى أن يكون عاماً سعيداً ملئ بالإنجازات لجامعتنا ومصرنا ، مُقدماً الشكر للعاملين بالقطاع من وكلاء وعاملين على حسن سير العملية الامتحانية، وسرعة مراجعة ورصد وإعلان النتائج.

وقبل بداية فاعليات المجلس - حرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم شهادة شكر وتقدير للدكتور مدحت رخا وكيل كلية العلوم؛ وذلك لبلوغه سن المعاش مُتمنياً له مزيد من التوفيق و الإسهامات العلمية المتميزة ، والتوفيق على الصعيد الشخصي، مؤكداً أن عطاء عضو هيئة التدريس لاينتهي ببلوغ سن المعاش، بل يستمر في رحلته العلمية التي بدأ بها حياته، مُقدماً الشكر له على فترة وكالته المثمرة لكلية العلوم أحد أقدم وأعرق كليات الجامعة

ثم بدأت فاعليات الجلسة - التي أشار خلالها " عبد النعيم " إلى أنه في القريب العاجل سيتم الانتهاء من إعلان كافة النتائج ، مؤكداً على انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي ، والذى بدأ 8 يوليو ويستمر حتى 7 سبتمبر، بالكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة، على أن تشمل تلك الفترة أسبوع التسجيل و 7 أسابيع للدراسة، وأسبوع للامتحانات وذلك طبقاً للنموذج الموحد للائحة الساعات المعتمدة بالجامعة.

كما تم استعراض الموضوعات المُقدمة من الكليات، والتي تم خلالها مناقشة استعدادات الكليات من خلال الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والصيانة بكافة المعامل والمدرجات وقاعات الدراسة، تجهيزاً لاستقبال للعام الجامعي القادم 2024- 2023 .