محافظ الإسماعيلية يستعرض جهود المجلس القومي للسكان

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض خطةِ المجلس خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣ من العام المالي الحالي بحضور السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.

استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية توصيات المجلس السابق والذي عقد في الثاني عشر من مارس ٢٠٢٣، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدة على تحقيق نِسب أعلى في جميع المحاور مقارنة بالعامِ الماضي.

وأشارت مقررة المجلس القومي للمرأة إلى أنه تم عمل دراسة للأسباب المؤدية للطلاق بمراكز المحافظة والوقوف على أهم الأسباب المؤدية لذلك مع تحديد نسب الطلاق، مؤكدة أنه تم عمل دورات تدريبية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك للاستعانة بهم في مجال العمل السكاني.

وتضمنت محاور الخطة محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي وتمكين المرأة.

وخلال عام ٢٠٢٢، بلغ المحقق من الحماية على مستوى المحافظة ٦٩٢٥٩ في مجال الصحة بنسبة تطور بلغت ١٢.٣٧٪ عن العام الماضي، كما بلغ معدل المواليد ٢١.٨ ومعدل الوفيات ٥.٩ ومعدل الزيادة الطبيعية ١٥.٩ عن عام ٢٠٢٢، بينما في عام ٢٠٢١، بلغ معدل المواليد ٢٠.٨ ومعدل الوفيات ٧.١ ومعدل الزيادة الطبيعية ١٣.٤.

وأوضحت مقررة المجلس الإقليمي للسكان، أنه طبقًا لتعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع الدوري الماضي، تم التأكد من عدم أمية العارضات المشاركات في المعرض الدائم لمحافظة الإسماعيلية مع العمل جديًا على مساعدة أي عارضة من السيدات التي تشارك في معارض المحافظة، أو من المعيلات لأسرهن، للقضاء على أميتهن وفتح فصول مسائية حتى لا يتم تعطيل عملهن نهارًا.

وسعى المجلس خلال الربع الحالي بربط الدارسين بفصول محو الأمية ببرامج المساعدات بمديرية التضامن الاجتماعي والتأكد من عدم ارتدادهم للأمية.

كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإعلامية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، والذي يقوم بأنشطة مكملة خارج الأنشطة المخططة.

وفي محور خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، تم تنفيذ ٢١ قافلة للصحة الإنجابية و٨١١ زيارة للعيادات المتنقلة وحملتين لتنظيم الأسرة و٦ دورات تدريبية لأخصائي النساء على معايير تنظيم الأسرة وللممرضات على أدوار إضافية لصرف الوسائل الهرمونية وأخرى للفرق الإشرافية على المهارات الإشرافية.

وفي محور المعرفة والوعي المجتمعي، تم تنفيذ ٩٣ ندوة لتوعية الشباب بالصحة الإنجابية، وتوزيع عدد ٦٧٥٠ من المطبوعات خاصة ببرنامج تنظيم الأسرة و٣٤ ندوة لتوعية المراهقين بالنوادي ومراكز الشباب، وكذلك ٢١ ندوة للتوعية بالقضية السكانية وزيادة الوعي و٣٧ لقاء لتوعية للنساء خلال الأندية النسائية، ومن خلال المرشدين الزراعيين بالمدارس الحقلية بالإضافة إلى تنفيذ زيارات منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات ولقاءات إعلامية للتوعية بالحقوق الإنجابية والتثقيف الإنجابي.

كما تضمن محور التوعية، تنفيذ دروس وندوات ولقاءات دينية وندوات بالمدارس ولقاءات تفاعلية للتوعية بمبادرات لا للزواج المبكر ومناهضة ختان الإناث.

وفي محور الشباب وصحة المراهقين، تم تنفيذ ١٢٠ ورشة عمل لتضمين مفاهيم العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة وعدد ٣٠ دورة تدريبية لبعض الحِرف ومهارات الأعمال اليدوية و٤٥ دورة تدريبية لريادة الأعمال والابتكار.

وفي محور التعليم، تم تنفيذ لقاءات وندوات تحفيزية للالتحاق بفصول محو الأمية وتنفيذ قوافل إعلامية بفصول محو الأمية، كما تم تنفيذ ندوات ووِرش عمل لأولياء الأمور؛ للتحفيز على الالتحاق بمدارس التعليم المجتمعي ضمن مبادرة "حياة كريمة".

أمَّا في محور تمكين المرأة، فقد تم تنفيذ ٤٥٢١٥ زيارة منزلية لمتابعة مشروعات المرأة من خلال الرائدات الريفيات، كما تم تنفيذ ١١ ورشة عمل للرائدات الريفيات للتوعية لسيدات القرى.

كما أثنى محافظ الإسماعيلية على الدور المميز للرائدات الريفيات من خلال حجم الزيارات المنزلية التي قُمن بها والتي فاقت المتوقع، نتيجة التنسيق الكامل وربط جميع خدمات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية مع الرائدات الريفيات للتوعية المباشرة للسيدات في كل مكان.

وفي ختام اللقاء، أكد "بشارة" على تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة في تحقيق النسب المرتفعة للتنفيذ الفعلي، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وطرح مقترحات جديدة للدفع نحو تميز الأداء وبذل المزيد من الجهد والتوعية اللازمة للمجتمع الإسماعيلي حيال القضايا السكانية.