الجامعة الألمانية بالقاهرة تناقش دور البنك المركزي في الاقتصاد المصري

نظم قسم الاقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة في الجامعة الألمانية بالقاهرة محاضرة لطلاب الكلية بالسنوات الدراسية المختلفة بعنوان "دور البنك المركزي في الاقتصاد المصري".

واستضافت الجامعة الألمانية بالقاهرة خلال المحاضرة الخبيرتان الاقتصاديتين ماجدة غنيم مدير إدارة عامة بإدارة أسواق النقد والمال بقطاع الأسواق-و رنا عبد الرحمن رئيس قسم بقطاع السياسة النقدية بالبنك.

واستهدفت محاضرة الجامعة الألمانية تسليط الضوء على دور البنك المركزي باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى.

وتهدف محاضرة الجامعة الألمانية بالقاهرة أيضا إلى مراقبة وتوجية النظام المصرفي للدولة والعمل على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بها والسيطرة على التضخم في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

محاور ندوة الجامعة الألمانية

محاضرة الجامعة الألمانية بالقاهرة

تناولت محاضرة الجامعة الألمانية بالقاهرة عددًا من المحاور ذات الصلة بتقديم شرحاً وافياً لدور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي دعما لجهود الدولة في تحقيق ذلك بهدف تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بجــودة مناســبة وبأســعار معقولــة، وأهمية إجراءات السياسة النقدية في مصر بإعتبارها أحد السياسات الاقتصادية التي يتم استخدامها لتحقيق استقرار الأوضاع الإقتصادية وبالتالى يتحقق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إضافة إلى توضيح إجراءات السياسة النقدية التي يتم اتباعها لمواكبة التطورات الأخيرة.

محاضرة الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأعربت الدكتورة هبة الله غنيم أستاذ مساعد قسم الاقتصاد بالكلية والمشرف على فاعليات أعمال المحاضرة، عن سعادتها وفخرها بكون المشاركتين بتقديم المحاضرة هن: ماجدة غنيم، ورنا عبد الرحمن، وخريجات الجامعة، اللتين تشغلان تلك المناصب المرموقة بالبنك المركزى.

وأشادت بحرصهن على المشاركة بالحضور رغبة منهن على مد جسور التواصل مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.