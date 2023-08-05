تكليف الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائباً لرئيس جامعة المنيا الأهلية

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم السبت، قراراً بتكليف الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد ، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي لجامعة المنيا، للقيام بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية بجانب عملة بجامعة المنيا.

ويذكر أن الدكتور أبو هشيمة مصطفى ، قد تم تكليفة للقيام بعمل منسق جامعة المنيا الأهلية، وذلك بقرار مجلس جامعة المنيا منذ سبتمبر 2020.

وتقدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بخالص التهنئة متمنيا التوفيق للدكتور أبوهشيمة مصطفى في مهام عملة الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد ، ومؤكدا رئيس الجامعة، كذلك على حرص إدارة الجامعة ، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للجامعة الأهلية؛ لضمان سير العملية التعليمية بها على أكمل وجه