متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز شباب المنيا

تفقدت الدكتورة سوسن فرغلى وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، وعبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 ، للتأكد من القيام بترشيد إستهلاك الكهرباء .

وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المصري ، وكذلك متابعة أخر مستجدات أعمال الإنشاءات في حمام السباحة ، والذي يتم انشاؤه بمركز شباب مدينة ديرمواس، بنظام الإستثمار لمدة 15 عاما، و ذلك استعدادا لافتتاحه خلال هذ الشهر، كما تم تفقد اعمال التشطيبات والتحضيرات والتجهيزات ، وذلك إستعدادا لإفتتاح و تشغيل حمام السباحة خلال هذا الشهر.

حيث تم جولة تفقدية لغرف الإدارة ، ودورات المياه، تغطية حمام السيدات و الأطفال، التأكد من توافر وسائل الأمن و السلامة، وسلامة التوصيلات الكهربائية، منافذ تعبئة مياه الحمامات، البوفيه، اماكن استقبال الزوار، وعلى صعيد آخر فقد تم متابعة مدي إلتزام المركز بترشيد إستهلاك الكهرباء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والأسلاك، وعدم استخدام الأنوار في حالة عدم تتفيذ الأنشطة، وغلق لوحات المفاتيح، واستخدام اللمبات الموفرة " الليد".

رافق وكيل المديرية في زيارتها لمركز الشباب ، عبد الرحمن فوزي العربي مدير الإدارة ، والدكتورة الفت حسن، سمير كامل رئيس مجلس الإدارة، بهاء رجاء نائب رئيس المجلس ، محمد هاشم مدير المركز، وجدير بالذكر ، ان حمام السباحة قد تم طرحه للإستمار خلال عام 2022 ، و ذلك من خلال مزايدة عامة علنية بنظام حق الإنتفاع P O Tالإستثمار.

و تم إجراء جلسة المزايدة في شهر مارس من نفس العام، و تم التأجير لمدة 15 عاما ، علي ان بتم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات والتجهيزات ، خلال عام للتجهيز لإفتتاحه فى القريب العاجل، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشبابو الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس