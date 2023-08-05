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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الغربي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

 

أُصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة -أسيوط الغربي بنطاق  محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

تلقت   شرطة النجدة، بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة-  أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم  ووجود عدد من المصابين وانتقلت اجهزة الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص قبل مدخل قرية  أبو صيرفى نطاق مركز الفيوم  وتبين وجود 5 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر اليوم 

وكان قد أصيب 4 اشخاص  صباح اليوم في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت  شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي  بالقرب من  كمين الطيور بقرية قصر الباسل وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 4 اشخاص مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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