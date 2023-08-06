إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات عضوية مجلس اتحاد الأوراق المالية

19 مرشحاً بالقائمة

تعلن لجنة الإشراف على طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية غدا «الاثنين» القائمة النهائية للمرشحين الذين يحق لهم خوض انتخابات الاتحاد.

وعلمت «الوفد» أن اللجنة المشرفة على عملية الترشح والتى تضم متخصصين من الرقابة المالية، والدكتور عصام خليفة وإنجى عاشور من الاتحاد، كثفت خلال الساعات القليلة الماضية من إجراءاتها لفحص الأوراق والملفات المطلوبة، والتى قام المرشحون باستكمالها.

ويتوقع أن يتم قبول كافة المتقدمين للترشح، وعددهم 19 مرشحا، وذلك لاستيفائهم الأوراق المطلوبة، وتوافقهم مع الشروط المحددة من الرقابة المالية.

قامت اللجنة على مدار الأيام الماضية باستكمال أوراق الترشح، حيث تبين للجنة أثناء الفحص عدم استكمال بعض الأوراق.

ويصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة فى سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتى: 3 أعضاء عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، 2 ممثلان عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات «الشركات القابضة المالية» ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، 2 ممثلان عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوى الخبرة، مع مراعاة أنه وفى جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.. ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.