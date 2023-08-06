تخفيض درجات القيد بالمدارس الثانوية في قنا

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع ٢٥٠ درجة إلى ٢٤٣ درجة للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام.

وقال المحافظ، إنه تم النزول بالحد الأدني للقبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات إلى ١٨٥ درجة، المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات إلى ١٦٥ درجة، المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات إلى ١٤٥ درجة.

وأضاف المحافظ ، أنه تم خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلى ٢٢٥ درجة، فصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات إلى ١٩٠ درجة.

تقديم خدمات 100 يوم صحة من خلال سيارة:

فى سياق آخر أعلن المحافظ وصول سيارة متنقلة للكشف المبكرعن سرطان الثدي للسيدات لدعم صحة المرأة المصرية وذلك في إطار حملة "100 يوم صحة".

وأوضح أنه سيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتشخيص وإجراء العلاج اللازم للسيدات بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الأحد ١٣ أغسطس الجاري.

وتابع أن السيارة المتنقلة ستوجد بمنطقة عمر أفندي بوسط مدينة قنا، جدير بالذكر أن حملة "100 يوم صحة" تعتبر نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.