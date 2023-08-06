بالأسماء .. قرارات بتعيين قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية بالمنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عدداً من القرارات لتطوير نظم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتحسين سير العمل، حيث أصدر قرارات بتولي قيادات جديدة لقيام بالأعمال الوظيفية بالمستشفيات، وهم كل من دكتور محمد إسماعيل حافظ مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون السلامة والصحة المهنية، دكتورة هند محمد مؤنس مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون الأطباء والتدريب، دكتور محمد طارق عبد القادر مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون العلاج باجر والتعاقدات والمبادرات الرئاسية، دكتور أحمد راضي عطا الله مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون التجهيزات والإنشاءات.

وشمل القرار تعيين الدكتور أحمد نادى صالح السيد الشويخ الأستاذ المساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة، مديراً عام للمستشفى الجامعي الثلاثي، الأستاذ الدكتور أحمد محمد كمال الشافعي بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة، مديرا عاما لوحدة طب وجراحة العيون (بالمستشفى الجامعي الثلاثي)، دكتور علاء أحمد السيد مديراً عاما للمستشفى الجامعي الرئيسي، الدكتور حسن مختار الشوربجى نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون العنايات.

وضم القرار تعيين الدكتور مصطفى محمود عبد النعيم نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور عبد الله يونس عبد الله نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور مؤمن محمد محمد حسن، مديراً عاماً لمستشفى النساء والتوليد والأطفال، والدكتور أحمد حسنى أحمد عبد الباقي نائباً لمدير عام مستشفى النساء والأطفال، والدكتور محمد صلاح عبد الحميد نائباً لمدير عام مستشفى النساء والأطفال، والدكتور محمد جمال سيد حسانين قائما بأعمال مدير عام مستشفى الكلى والمسالك البولية، الدكتور أسامة نادى محمد نائباً لمدير عام مستشفى الكلى والمسالك، استاذ دكتور مصطفى احمد السيد مديراً عاماً لمستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، والدكتور أسعد عبد الرحمن عبد العزيز نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، والدكتور محمد ممدوح صديق نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، والدكتور مينا مكرم هندى بطرس نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد فتحي ماضي قائما بأعمال مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر ومشرفا على مكافحة العدوى، والدكتور محمد خالد على حسن نائباً لمدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر، والدكتور أحمد محمد فرغلى نائباً لمدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر، والدكتور طارق عبد المنعم عبد الظاهر مديراً لوحدة الاستقبال والطوارئ، والدكتور مصطفى محمد عبد الغنى نائباً لمدير وحدة الاستقبال والطوارئ، والدكتور أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الأنف والاذن والحنجرة بكلية الطب بالجامعة القيام بأعمال مديراً لإدارة الشئون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، الدكتورة نجلاء مكرم فرج الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي الإكلينيكي بكلية الطب بالجامعة القيام بأعمال مديراً لوحدات الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة، إلى وضع الضوابط ورسم السياسات العامة طبقاً لمعايير الجودة المتعارف عليها عالمياً، فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية، والتي تضمن التكامل والتنسيق والتعاون فيما بينها، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتقليل قوائم الانتظار للمرضي، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة والغايات الوظيفية التي تم التكليف بها.