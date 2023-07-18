اختيار وكيل صيدلة الجامعة الألمانية عضو جمعية منحة همبولدت

أعلنت الجمعية المصرية للحاصلين على منحة همبولدت اختيار الدكتورة رشا سيد حنفى وكيل كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الألمانية بالقاهرة كعضو بين أعضاء مجلس إدارة المجلس لتكون السيدة الوحيدة بين أعضاء مجلس إدارته.

وتلقت وكيل صيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة خبر اختيارها بسعادة غامرة معربة عن فخرها بالإنضمام لمجلس إدارة الجمعية التي تضم ما يقرب من 400 من العلماء المصريين المتخصصين في شتى المجالات العلمية.

وأوضحت وكيل صيدلة الجامعة الألمانية أنها شرفٌت عام 2019 بالحصول على منحة ألكسندر فون هومبولدت وهي منحة مخصصة للعلماء في مرحلة ما بعد الدكتوراه تمنح لهم تقديرًا لنتاج علمي بحثي متميز يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة المعرفة العلمية والتطبيقية والإسهام في حل المشكلات ذات الأولوية محليًا وإقليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي.

الحاصلون على منحة همبولدت في الجامعة الألمانية

الجامعة الألمانية بالقاهرة

وحصل على تلك منحة همبولدت عدد من العلماء الأساتذة في الجامعة الألمانية بالقاهرة يتقدمهم: الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة.

كما حصل على منحة همبولدت كل من الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة ، والدكاترة محمد عبد الغني سالم وطلال الشبراوي الأساتذة بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا حنفي وهي السيدة الوحيدة الحاصلة على تلك المنحة في الجامعة الألمانية وواحدة من ١٠ نساء فقط حاصلات على منحة ألكساندر فون هومبولدت في الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة .

وللدكتورة رشا حنفي باع طويل في المجال الأكاديمي البحثي و الأنشطة العلمية سواء من خلال التعاون مع جهات بحثية عديدة محلية ودولية أو داخل أروقة الجامعة التي عاصرت تطورها منذ التحاقها بالعمل الاكاديمى بها عام 2004 كمعيدة.

وسارت فى طريق موازى رابط بين التدريس الأكاديمى ومواصلة تدرجها العلمي، فقد حصلت على درجة الدكتوراة عام 2009 عن رسالتها في علم تحليل الدواء " دراسة الأدوية طرق تحليلها لمعلافة كمياتها وتركيباتها الكيميائية وخواصها" وتعد أول صيدلانية تحصل على درجة الدكتوراة من الجامعة الالمانية بالقاهرة، هذا بجانب تدرجها الوظيفى الاكاديمى، ففى عام 2017 حصلت على درجة أستاذ مساعد.

وفى هذا العام 2023 حصلت على درجة الأستاذية في علم الكيمياء الصيدلية التحليلية بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة الالمانية بالقاهرة.

دكتورة رشا





ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن أبحاث الدكتورة رشا ترتكز على الأنشطة المتعلقة باكتشاف مركبات في جسم الانسان والتى تساهم في التشخيص المبكر لأمراض القلب باستخدام علم الميتابولوميكس، و استحداث طرق لفصل المركبات الدوائية المتماثلة لاختيار الاصلح منها لتوظيفه فى إنتاج المستحضرات الدوائية، واستخدام الاحصاء المتقدم للتنبؤ بأفضل اساليب التحليل للمستحضرات الدوائية ومكونات الدم و الأنسجة في الأمراض المختلفة، واكتشاف مركبات نباتية ذات خصائص دوائية جديدة مما مهد لها سبل إستنباط العمل على تنميط القمح كمضادات للسمنة وبه حظيت الدكتورة رشا بمنحة تمويلية جاءت بدعم من أكاديمية البحث العلمي و تمويل للتجهيزات المعملية و البحثية من مؤسسة همبولدت .

إضافة إلى حصولها على منحة ثانية وهي المنحة المصرية الألمانية قصيرة الأجل للمهام العلمية GERSS المقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2013-2014 وبمقتضاها سافرت حنفي إلى كلية الصيدلة جامعة توبنجن لمدة ثلاثة أشهر.

تجدر الإشارة إلى ان الدكتورة رشا حظيت فى مسيرتها العلمية بمجموعة بحثية متميزة فى مجالها العلمى تضم ٩ عالمات بالقسم أستقين من خبراتها الذاتية المهنية المهارية عبر ما يقرب من الخمس وعشرين عاما في مجال التحليل الآلي ، هذا بجانب ما تم نشره لها من الأبحاث والمنشورات العلمية بلغ عددها ما يقرب من ٤٠ بحثاً في المجلات والدوريات العلمية المرموقة ، ناهيك عن تدريسها لعدد من خريجى الكلية يشار إليهم بالبنان في الساحة العلمية العلاجية الطبية منهم سارة حجي – محمد البرلسي – أحمد السنهوري –أميرة متولي.

كما أشرفت على عدد ٣٠ رسالة علمية لطلاب الدراسات العليا للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراة من خريجى الجامعة الألمانية والجامعات الاخرى إضافة إلى أنها، عملت كممتحن خارجي لطلاب الدراسات العليا بالعديد من الجامعات المصرية كما شرفت بتمثيل عالمات مصريات في ٣٠ مؤتمراً دولياً عقدوا بدول الولايات المتحدة الأمريكية، ايطاليا ، فرنسا ، بلجيكا ، الدنمارك ، المغرب ، تركيا ، المانيا.

هذا بجانب تميز الدكتورة رشا فى مجالها التدريسى ، فقد تميزت أيضاً فى الجانب الإدارى على مدار19 عاما ، فتولت العديد من المناصب الإدارية على مدار عملها في الجامعة الالمانية كمشرف عام على المعمل المركزي للأبحاث - الإشراف على إدارة التوجيه و الإرشاد الاكاديمي للطلاب - نائب مدير وحدة الجودة الاكاديمية - وكيل كلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية لشئون الطلاب على مدار سنوات عملها في الجامعة.

الجدير بالذكر ان الدكتورة رشا حنفى حصلت على درجتي الماجستير عام 2005 و البكالوريوس عام 1996 من جامعة القاهرة ، و تتقن 5 لغات (الفرنسية والإنجليزية والأسبانية والألمانية والعربية اللغة الأم).