الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تعرف على تخصصات جامعة مصر للمعلوماتية.. فيديو

تنسيق الطلاب
تنسيق الطلاب

 كشفت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، تفاصيل التخصصات التي توفرها الجامعة للطلاب خريجي الثانوية العامة.

 وقالت خلال حوارها برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، إن الجامعة أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كجامعة أهلية لا تهدف للربح.

 وأكدت أن جامعة مصر للمعلوماتية، من أوائل الجامعات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتةً إلى أنها جامعة تخصصية في علوم المستقبل والحاضر المطلوبة لسوق العمل المحلية والعالمية.

 وأوضحت أنّ الجامعة تضم عددًا من الكليات وهي هندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، وهندسة صناعية، وكلية علوم حاسب ومعلومات التي بها مسارات الذكاء الاصطناعي وعلوم هندسة البيانات وهندسة البرمجيات وبرمجة الألعاب الإلكترونية.

 برامج تصميم الألعاب الإلكترونية:

 وأشارت إلى أن الجامعة تضم كلية خاصة بتكنولوجيا الأعمال، وهي خليط بين إدارة العمل والتكنولوجيا، وتضم تخصص تحليل الأعمال بالذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، مشيرة إلى أن الجامعة تضم كلية للفنون الرقمية والتصميم، وهي مزيج بين الفنون والتكنولوجيا الحديثة، حيث تتضمن برامج تصميم الألعاب الإلكترونية وغيرها. 

 وأضافت أنّ الألعاب الإلكترونية سوق مفتوحة وكبيرة، وهذا التخصص ليس متاحًا في مصر حتى الآن، وبالتالي، فإنه يتم التركيز في الفنون الرقمية على الجوانب الفنية والرقمية، حيث يتعلم الطلاب البرمجة والاستخدامات المختلفة.

 وواصلت: "عقدنا اتفاقيات مع كبرى الجامعات في العالم حتى نحاكي مناهجهم الدراسية، وندرس برامجهم عندنا كما نعمل على محاكاة معاملهم، ويمكن للطالب السفر في السنة الأخيرة للجامعة الأجنبية".

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