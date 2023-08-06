مجلس الوزراء وصناع الخير يوقعان الكشف على عيون 760 من أهالي قرية شما بالمنوفية

نظمت اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي قرية "شما" مركز آشمون محافظة المنوفية، يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة لتوفير خدمة طبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.



وأشار الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات أن اللجنة واصلت التعاون المشترك مع كبريات المؤسسات الأهلية المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية ومنها صناع الخير بهدف مواصلة ما بدأته اللجنة من تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للأهالي في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقري الأشد احتياجاً في أنحاء الجمهورية، مضيفاً أن التعاون مع صناع الخير في تنظيم قوافل طبية متخصصة في مجال أمراض العيون يستهدف تحقيق تغيير إيجابي ملموس في خريطة انتشار أمراض العيون في مصر.



وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن قافلة مجلس الوزراء وصناع الخير للكشف علي امراض العيون بقرية شما بالمنوفية نجحت في تقديم خدماتها لعدد ٧٦٠ من أهالي القرية والقري المجاورة حيث تم توقيع الكشف علي الأهالي وتم صرف قطرات علاجية لعدد ٣٨٥منهم وتم تشخيص احتياج ٣١٥ منهم لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات تمهيدا لتسليمها للمستفيدين قريبا وتشخيص احتياج ١٢٣حالة لإجراء جراحات عيون متنوعة، وذلك تمهيدًا لإجراء العمليات لغير القادرين منهم وأن جميع خدمات القافلة تمت بالمجان تمامًا.



في السياق ذاته أشار عبد الفتاح الي أن تنظيم قافلة "شما" يأتي في إطار استئناف التعاون بين اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وصناع الخير وتطوير هذا التعاون لمضاعفة ثماره لصالح الشرائح الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية وأن قافلة "شما" سوف يتبعها تنظيم سلاسل قوافل ممتدة في مجال القضاء على مسببات العمى بالتعاون بين الطرفين.



يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ومنذ انطلاق عملها التنموي وضعت هدف إتاحة الخدمات الطبية المتكاملة للأهالي في القري الأشد احتياجا على قائمة أولويات عملها التنموي وبخاصة في مجال الحد من مسببات العمى ونجحت في تقديم هذه الخدمات بشكل متكامل وبجودة عالية لما يزيد عن مليون مواطن مصري خلال السنوات القليلة الماضية.