خطأ كلفه حياته.. المشهد الأخير في حياة طالب بولاق الدكرور

لم يكن يدرك الـ طالب صاحب الـ15 عاما بأنه حال تحدثه في الهاتف المحمول على نافذة شرفته، سيكون بمثابة الخطأ الأخير الذي سيكلفه حياته.

اندمج الطالب الصغير في المكالمة الهاتفية، ونسي أنه يجلس على حافة النافذة، وراح يتحدث بكل أريحية، لكن في لحظة اختل توزانه وسقط على الأرض من الطابق الخامس مفارقا الحياة.

بلاغ مصرع طالب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى أم المصريين بوصول طالب 18 سنة، متوفى إثر سقوط من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحت إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص ومقابلة والد المتوفى، وصديقه أفادا بأن المتوفى كان يتحدث فى الهاتف المحمول جالسا على نافذة شباك غرفه نومه فاختل توازنه وسقط، ولم يتهما أي أحد بشئ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس متهمين بالتسبب في إنهاء حياة شخص في عين شمس بسبب الميراث، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية، وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى وإثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

سيارة ملاكي تدهس أسرة على الطريق الدائري بالوراق

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى دائري الوراق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى دائرى الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.



والفحص تبين أثناء وقوف سيارة ملاكي يستقلها سائق 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته ربة منزل 40 سنة مصابة بكسر فى الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلتها 5 سنوات مصابة بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلها 3 سنوات مصاب كدمات وسحجات متفرقة، أعلى الدائري اصطدمت بهما سيارة ملاكى يقودها عاطل 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات من الخلف.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، والتحفظ على السيارتين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.