قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مشروع بناء سجل مهارى الكترونى لطلاب الجامعة، يهدف إلى بناء سجل مهاري إلكتروني لطلاب جامعة جنوب الوادي، بحيث يستطيع الطالب أن يسجل عليه جميع الانجازات والتدريبات والأنشطة غير الأكاديمية التي شارك فيها والجوائز التي حصل عليها أثناء دراسته بالجامعة، وذلك من خلال صلاحية دخول معينة على النظام الإلكتروني.

وناقش رئيس الجامعة، اليوم الأحد، مع مجلس عمداء جامعة جنوب الوادى، مشروع بناء سجل مهارى الكترونى لطلاب الجامعة بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات الجامعة .

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تحدد في نهاية الفترة الدراسية التدريبات والأنشطة والجوائز التي يمكن أن تعتمد لديها بناء على معايير محددة، وتمنح الخريج شهادة غير أكاديمية بهذا السجل المهاري علاوة على الشهادة الأكاديمية العادية، وبالتالي تزيد فرص توظيف خريجي جامعة جنوب الوادي من حيث حصولهم على شهادات إضافية معتمدة من الجامعة خلاف خريجي بقية الجامعات وأيضاً يشجع هذا النظام الطلاب على تنمية مهاراتهم الذاتية من أجل حصولهم على هذه الشهادة الإضافية.

لجنة من الأعلي للجامعات تزور الجامعة الأهلية

في سياق متصل استقبل رئيس الجامعة، لجنة قطاع الصيدلة بالمجلس الاعلى للجامعات التي تزور الجامعة للوقوف على الامكانيات المتاحة للدراسة ببرنامج الصيدلة بالجامعة الاهلية بجامعة جنوب الوادي.

وضم وفد اللجنة الدكتور محروس عثمان العميد الاسبق بصيدلة اسيوط و عميد كلية الصيدلة بجامعة ميرت و الدكتور محمد عبد العزيز عثمان عميد كلية الصيدلة جامعة المنيا و الدكتور سامح حمدي عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان و الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي و الدكتور احمد علي عامر منسق برنامج الطب و الجراحة.