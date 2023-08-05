نائب رئيس جامعة القناة يشهد حفل تخرج طلاب كلية الحاسبات والمعلومات

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %87.61 ، بواقع % 82.88 لشعبة نظم المعلومات، و % 92.17 لشعبة علوم الحاسب.

وحرص رئيس الجامعة، على تقديم التهنئة لخريجي حاسبات القناة، مؤكداً أن الكلية أصبحت شريك أساسي في كافة المجالات، مما يفتح أمام خريجيها أسواق العمل بكافة المستويات وفي شتى الميادين.

وأصبحت نظم المعلومات لغة العصر، ومن لم يمتلكها لن يستطيع التفاعل مع عالم الرقمنة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل- شهد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات حفل تخريج دفعة حاسبات ومعلومات بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث قام سيادته بتكريم الطلاب ومشاركتهم فرحة التخرج، وسط حضور كبير من أولياء أمور الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مشيراً إلى أن الدفعة بها 226 طالب وطالبة - 111 نظم معلومات و115 علوم الحاسب - حصل منهم 28 على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و 11 على جيد جداً مع مرتبة الشرف، و5 على تقدير عام ممتاز، و133 على تقدير عام جيد جداً،و21 على تقدير عام جيد

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي المركز الأول محمد جمال عبد الناصر شعبة علوم الحاسب، المركز الثاني حلا إبراهيم علي شعبة علوم الحاسب، المركز الثالث علي إبراهيم علي شعبة علوم الحاسب ، أما المركز الرابع فجاء من نصيب سلمى السيد محمد شعبة نظم المعلومات، يليها سلمى أحمد مصطفى شعبة علوم الحاسب.

وأكدت الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المركز السادس جاء من نصيب عادل عبد السميع عبد الرحمن شعبة نظم المعلومات، ثم مازن مصطفى جلال عبد الغنى شعبة علوم الحاسب بالمركز السابع، فيما حصل حسين سعيد عبد الغفار شعبة نظم معلومات ، وبالمركز التاسع البراء أشرف زغلول شعبة علوم الحاسب واخيراً جاء محمد علي عبد الكريم بالمركز العاشر .