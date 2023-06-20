ختام قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة فى مجال رفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.





جاء ذلك خلال تفقده فعاليات قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحي المحروسة، كما ثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى هذه المناطق فى اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .



واختتمت منذ قليل فعاليات قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل قافلة عين شمس

وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين ، وضمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة ٦ عيادات طبية شملت عيادة الباطنة ١٢٨ حالة، عيادة العظام ٢٤٠، عيادة الجلدية ١٠٦، عيادة الاطفال ٦٧، عيادة الأنف والأذن ٢٤ وعيادة النساء والتوليد ٥٠ حالة وبلغ إجمالي الحالات ٦٢٥.

وقامت القافلة بحملات للتوعية ضد الأمراض المزمنة والوقاية منها مثل، إرتفاع الضغط والسكر، أمراض القلب، الصحة الإنجابية، الإسعافات الأولية وكيفية التعامل في الحوادث، الوقاية من سرطان الثدى عوامل الخطورة - طريقة الفحص الذاتى للثدى، تنظيم الأسرة، مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد والأسرة والمجتمع، كيفية إدارة الضغوط لتحسين صحتنا النفسية والإجتماعية، التغذية السليمة للسيدات فى مرحلة الحمل والرضاعة، سوء التغذية والنمو السليم للأطفال والشائعات تعريفها وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها.

بالإضافة إلى توزيع كتيبات توعوية على المترددين على حملات التوعية وعلى العيادات المختلفة تتضمن توعية عن الصحة العامة - التغذية السليمة - النظافة - التعامل مع الحروق ( كما تم توزيع كتيبات لتوعية الاطفال تم إعدادها خصيصاً للأطفال؛ وكذلك توزيع هدايا عينية على الأطفال ) ألعاب - قصص مصورة ) .

كما تضمن النشاط الفنى والثقافي بالقافلة تنفيذ عدة أنشطة لتنمية الوعى الثقافي والفني لدى الأطفال وذلك تحت إشراف كلية التربية النوعية بالتنسيق مع الإدارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة وشملت ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، ورش عمل لتعليم الأطفال الرسم على الوجه، مسرح عرائس، إسكتش مسرحى بعنوان ( السلوك والصحة بين أطفالنا).

كما تم توزيع لحوم على ٥٠٠ أسرة تعولها إمرأة وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك بمشاركة جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة وذلك حرصاً من جامعة عين شمس على إرساء مبدأ التكافؤ الإجتماعى وإنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية لجامعة عين شمس الي جانب مساعدات اجتماعية.

ونفذ نشاط محو الأمية بالتنسيق بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومركز "تعليم الكبار" حيث تم عقد امتحان محو أمية فورى لـ٨١ مواطن وذلك بالتعاون مع جمعية الخير والسلامة للتنمية المستدامة .

والقافلة من تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فرج وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا فاروق ابوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الاعلامي، والدكتورة رشا بندق أمين عام جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس.