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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة| فيديو

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشف محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة، قائلًا: إن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا منذ قليل لكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

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حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

وأوضح الشرقاوي، أن وزارة التعليم قالت إن كل ما نشر عن تسريب امتحان اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، وما يتم تداوله اختبار العام الماضي.

 

حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

وأشار إلى أن تسريب الاختبار يعني أن الامتحان يتم تسريبه للطلاب قبل دخول اللجان، مردفًا أن آخر ظاهرة للتسريب الذي كان يمثل خطورة على الأمن القومي والسلم الاجتماعي والشفافية في عام 2016، لذلك منذ هذا العام لا يوجد أي تسريب لمواد امتحانات الثانوية العامة، لكن هناك غش إلكتروني والذي يعني أن الطالب لدى دخوله اللجنة يقوم بنشر أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحان اللغة الثانية وتشمل اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والصينية.

 

"الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة حول تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

 

استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

 

وكشف وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية، من خلال تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الإستراتجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، قائلًا: وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه حتى 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرت ودخول تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية.

جاء ذلك خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء. 

 

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