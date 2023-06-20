أسباب غير متوقعة تدفع النساء لاختيار حياة العزوبية| شاهد

أكدت إيمي لويز جاكسون، كاتبة وممثلة وعارضة أزياء بريطانية، أن هناك أسبابا غير متوقعة تدفع النساء لاختيار حياة العزوبية، متابعة أن النساء لم يعدن يؤمن بالقصص الخيالية للحب فهن أقرب للواقع من أي قت مضى.

عزوبية النساء

وترغب السيدات في التخلص من عبء العلاقات القاسية التي يتحملنها، والبقاء عزبات يجعل الحياة الصحية أفضل بحسب الكثير من السيدات ، الحرية أفضل من حياة الارتباط بالنسبة للنساء العزبات.

والأطفال لم يعودوا جزءا من خطط النساء الراغبات في البقاء عزبات والحفاظ على حريتهن، وبتن يفضلن العزلة عن حياة الصخب التي تفرضها العلاقات، ويشعرن باحترام ذاتي أكبر من اللواتي يعشن ارتباطًا عاطفيًا.

النساء يقبلن أقل مما يستحقن في حياتهن الحالية، والعزوبية، تحقق لهن ذلك ، ولم يعُدن يشعرن برغبة قاتلة في الاستقرار العاطفي أو حتى الزواج ، ولم يعدن يرون العزوبية أمرًا غير مقبول اجتماعيًا.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "أسباب غير متوقعة تدفع النساء إلى حياة العزوبية".

شاهد الفيديو..