توقعات بفتح ممرات آمنة لتامين وصول المراكب غير الشرعية بعد كارثة مركب اليونان

أكد محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، أن هناك تحقيقات كبيرة تتم من قبل السلطات حول حادثة مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، ومن وجهة نظري سيكون هناك اجراءات صارمة من قبل السلطات المعنية، وقرارات أمنية جديدة، مثل فتح ممرات امنة لتامين وصول تلك المراكب الغير شرعية لبر الأمان .

وأضاف خلال حديثه للوفد، انه لا شك أن فشل سياسات الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة غير الشرعية وراء تكرار تلك الحوادث ويجب أن يعلموا ذلك جيدا لأن مثل تلك الحوادث الكارثية سوف تتكرر في حالة عدم تغير تلك السياسات التي ظهر فشلها.

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ووجه رسالة للمسؤولين في مصر، بأنه يجب تناول البحث في اسباب الهجرة غير الشرعية بشكل جدي وبكل صراحة، لاننا نحتاج نتيجة فعلية للقضاء عليها، وفي رأيي العمل من خلال حملات التوعية فقط ليس كافي ، فالأمر خطير يحتاج لتضافر كافة جهود الجهات المعنية خارجيًا وداخليًا.

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وتتابع " بوابة الوفد الإليكترونية" آخر تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، الحادث الذي هز العالم وراح ضحيته عدد كبير من الافراد بمختلف جنسياتهم، حيث كان يحمل على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وقد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا، واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب.

وطبقا للمنظمة الدولية للهجرة كان على متن المركب 750 مهاجر منهم 40 طفلاً تدعى السلطات البكستانية أن منهم 300 باكستانى وأعلنت الحداد ليرتفع العددفى ذلك فوق 17000 غرقوا فى البحر الأبيض خلال العشر سنوات الماضية ليحول البحر الأبيض لاكبر مقبرة للمهاجرين، وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا.

وادانت الحكومة المصرية بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.