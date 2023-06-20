قبل عيد الأضحى.. جدول زيادة معاشات شهر يوليو 2023

يبحث أصحاب المعاشات في مصر، عن موعد صرف المعاش قبل حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين صدور قرار بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

وفي ذات الصدد، لم يصدر أي قرار حتى الآن بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023، ففي وقت سابق أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 في أول يوم في الشهر ذاته والذي يوافق آخر أيام عيد الأضحى.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

-الفئة الأقل من 1000 جنيه يتم الصرف لها يومي 1 يوليو، و2 يوليو 2023.

-الفئة الأقل من 2000 جنيه يتم الصرف لها يومي 3 يوليو، و4 يوليو 2023.

-الفئة الأقل من 3000 جنيه يتم الصرف لها يومي 5 يوليو، و6 يوليو 2023.

جدول زيادة معاشات شهر يوليو 2023

1300 جنيه بعد الزيادة أصبحوا 1495 جنيهًا.

2300 جنيه بعد الزيادة أصبحوا 2645 جنيهًا.

3500 جنيه بعد الزيادة أصبحوا 4025 جنيهًا.

4300 جنيه بعد الزيادة أصبحوا 4945 جنيهًا.

5300 جنيه بعد الزيادة أصبحوا 6095 جنيهًا.

6500 جنيه بعد الزيادة أصبحوا 7475 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

يتاح عدة أماكن للمواطنين لصرف المعاشات منها ومنها الآتي:

1- البريد المصري.

2- منافذ شركة فوري.

3- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

4- بنوك القرى.

5- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

6- البنوك التجارية.

7- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023

1- يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2- قم بالضغط على أيقونة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- قم بإدخال الرقم القومي، ولكن لا يمكن استخدام هذه الخدمة من دون التسجيل كمستخدم.