السفير اليابانى بالقاهرة يبحث مع جمعية كتاب البيئة والتنمية سبل التعاون

أكد أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، على التعاون المتميز بين اليابان و مصر فى العديد من المشروعات التى تقوم بها دولة اليابان فى مصر منذ سنوات طويلة فى مجالات عديدة أبرزها البيئة والتنمية المستدامة .



جاء ذلك خلال لقاء السفير اليابانى بالقاهرة لأول مرة مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر حيث قامت بتنسيق اللقاء الدكتورة لينا على مستشار الجمعية للتعاون الدولى والتى قامت بالترجمه من اللغة اليابانية الى اللغة العربية وذلك فى إطار توثيق الروابط بين مصر واليابان فى كافة المجالات والتعرف على مؤسسات المجتمع المدنى التى تهدف لتوثيق الروابط بين الحكومات ونشر كل ما يتعلق بهذا التعاون لخدمة المجتمع.

وقد تناول أعضاء الجمعية أبرز المجالات التى يمكن التعاون فيها مع السفارة اليابانية لدعم خطط التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة المصرية من خلال زيادة الوعى باستراتيجية مصر 2050 ، كما تم استعراض المشروعات التى تقوم بها اليابان فى مصر فى مجالات البيئة والتنمية المستدامة .

تعاون مصر واليابان

وقال السفير اليابانى إن التعاون بين مصر واليابان لايتم من أجل مصلحة البلدين فقط ولكن أيضا لمصلحة افريقيا بإعتبار مصر هى البوابة الرئيسية للقارة السمراء.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة وشعاره هذا العام هو "دحر التلوث البلاستيكي"، اشار السفير اليابانى الى أن اليابان تتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة والمستدامة في مصر حيث تقوم بتقديم الدعم الفني وتعزيز التبادل والتفاعل بين أصحاب المصلحة، بالتركيز على المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها، بهدف الحد من النفايات البلاستيكية وتدعم اليابان الشعوب في جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتهم الشعب المصري، حتى يتمكنوا من العيش في حياة صحية ومستدامة.

وأعلن السفير اليابانى فى هذا الصدد انه يتم حاليا اجراء الابحاث حول استخدام مادة تجعل البلاستيك يتحلل ويختفى بشكل طبيعى مع مرور الوقت ولكن التحدى الذى يقابلنا ان هذه المادة لا يمكن تصنيعها فى اليابان لانه يتم استخراجها من النخيل والتمر الذى لايتوافر فى اليابان لذلك يتم حاليا اجراء الابحاث فى مصر .

وأشار السفير اليابانى الى التعاون الذى يتم مع وزارة البيئة ، قائلا إن البيئة من أنجح مجالات التعاون المصري الياباني على مر السنوات الماضية وحرص بلاده على استمرار هذا التعاون المثمر، وخاصة في مجال الحد من مخلفات البلاستيك وتكنولوجياته المتطورة لمعالجة تلك المخلفات وتوفير البدائل الصديقة للبيئة كالأكياس القابلة للتحلل ، وكذلك تقليل ضرر البلاستيك على البيئة البحرية ومنها المشروع الذى وقعته مع وزارة الرى مؤخرا والذى يهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية في مصر من خلال تحديث مرافق الري بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة المصرية حيث سيدعم هذا المشروع إدخال أنظمة الري الحديثة مثل رشاشات الري بالرش، وتطوير الآلات الزراعية صغيرة الحجم المتناسبة مع مصر، بالإضافة إلى تقديم اليابان للتعاون المالي لتنفيذ هذا المشروع، و ستشارك فيه أيضًا جامعة توتوري، وهي الجامعة الأولى والرائدة في زراعات المناطق الجافة والصحراوية في اليابان.



وأشار السفير الى أن اليابان تحرص على تحسين الإنتاجية الزراعية في مصر، حتى يتمكن الشعب المصري من الاستمتاع بمواد غذائية عالية الجودة وفي متناول اليد وبالتالى المساهمة فى حل مشكلة فى توفير الاحتياجات الغذائية.



وأشاد السفير اليابانى بدور المرأة فى المجتمع المصرى وتقدمها فى العديد من المجالات ونعمل على الاستفادة من هذا الدور الرائد للمرأة المصرية، وستواصل اليابان تعاونها مع الحكومة المصرية والمنظمات الدولية من أجل دعم المزيد من التمكين للمرأة المصرية.



ونوه السفير الى التعاون فى مجال التعليم من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكولوجيا المتواجدة ببرج العرب وهناك أيضا المدارس اليابانية .



كما أشار السفير اليابانى الى الدعم الذى تقدمه اليابان للمشروعات صغيرة الحجم والذى يقدر ب ١١٠ الف دولار ..مشيرا الى انه سيتم العام القادم الاحتفال بذكرى مرور ٣٠ عاما على تطبيق هذه المنحة بحضور المنظمات غير هادفة الى الربح التى حصلت بالفعل على المادى أو غيرها التى تحتاج الى دعم .



وذكر السفير انه تم الاسبوع الماضى تنظيم احتفالية للأشخاص ذو الصلة وأصحاب المصلحة بمنح المساعدات اليابانية الأهلية الأساسية وأمن الإنسان بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي وأكثر من 20 منظمة غير حكومية..لافتا الى انه منذ أن بدأ تطبيق هذه المنحة في مصر عام ١٩٩٤، تم تنفيذ ١٧٦ مشروعا من مشاريع منح المساعدات اليابانية الأهلية الأساسية وأمن الإنسان (Kusanone) بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، رسمت الابتسامة على الوجوه في جميع أنحاء مصر.



كما أشاد السفير اليابانى بمنتج محصول الفراولة المصري وجودته قائلا: مصر المُصدر الأول للفراولة المجمدة إلى اليابان.. ونستخدمها فى صنع الكيك فى العديد من الاحتفالات .



ومن المواقف الطريفة التى تطرق اليها السفير اثناء اللقاء، قال السفير إنه بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء والذى حددته الأمم المتحدة، قرر بهذه المناسبة وحرمه ان يجربوا الأكلة التى لها شعبية ومكانة كبيرة جدًا عند المصريين وهي "الكشري"، حيث تناول الكشرى فى أحد المحلات القريبة من السفارة .

وأشاد السفير اليابانى أيضا فى نهاية اللقاء بالدور الذى تقدمه الجمعية في مجال تعزيز الوعي البيئي، والأهتمام بقضايا التنمية المستدامة و الاستفادة من دور الإعلام في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة.