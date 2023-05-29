جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية العراقي

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، قافلة بيطرية لقرية العراقى مركز أبوحماد، وذلك ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبدالوهاب محمد عميد الكلية، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبدالسميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، إذْ شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطري التعليمي.

وتم الكشف على ٢٦٩ حالة حيوانات، ٢٦٧٥ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إذْ تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيًّا لإحدى القرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.