توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية للعام الدراسي 2022-2023.

ويتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ويضم امتحان التاريخ للثانوية العامة الشعبة الأدبية أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.



توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة

يبلغ مجموع درجات ماجة التاريخ للشعبة الأدبية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة التاريخ سؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويحتوي امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان التاريخ على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

أما الأسئلة المقالية في امتحان التاريخ فتكون واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) بنفس الأرقام، ولا يتم تبديلها في مختلف النماذج.



موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وحتى السبت الموافق 13 يوليو 2023.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة امتحان التاريخ للعام الدراسي الحالي، يوم الأحد 2 يوليو 2023.

ويجرى امتحان التاريخ ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة امتحان التاريخ بنظام الكتاب المفتوح، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويتضمن امتحان التاريخ للشعبة الأدبية من الثانوية العامة المستويات المعرفية والعقلية لقياس نواتج التعلم الحقيقية، وتنقسم إلى: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.